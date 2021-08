Coronavirus: Confirmaron 200 casos de Variante Delta pero sin circulación predominante

Al arribar esta mañana desde Rusia la Ministra de Salud, Carla Vizzotti, confirmó que en el país hay 200 casos de la variante Delta y que su circulación “está cerquita” de convertirse en comunitaria.

“Hay 202 casos aislados de Delta y180 están relacionados a viajes”, dijo la funcionaria en conferencia de prensa después del viaje de urgencia a Rusia con la asesora presidencial Cecilia Nicolini para destrabar la llegada de segundas dosis de la vacuna Sputnik V.

Además se que “se sigue vigilando la circulación, que a la fecha no es todavía predominante, pero ya está cerquita de ser comunitaria. Cuando no se encuentra un vínculo entre los casos o con un viajero se dice que es comunitaria, pero eso no significa que sea predominante. Por ahora la variante predominante en Argentina es la Manaos”.

Por otro lado, la ministra anunció que “para fines de esta semana, estaremos recibiendo 300 mil dosis del componente 2 de Richmond y posiblemente para principios de la otra, cuando esté el control de calidad, otras 300 mil”.

“Además tenemos pendientes de recibir otros 2,2 millones de dosis de AstraZeneca, entre fines de esta semana y principios de la próxima y dos llegadas más de Sinopharm de alrededor de 768 mil y 680 mil dosis cada una”, agregó.