Coronavirus: Confirman un "amesetamiento" en el AMBA y una "máxima alerta" para el interior

Como ya es costumbre, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco junto al ministro de Salud Daniel Gollan y el viceministro, Nicolás Kreplak, brindaron el informe epidemiológico semanal para detallar el estado en que se encuentra la Provincia de Buenos Aires en medio del pico de la pandemia del Coronavirus.

El referente de la cartera de Salud repasó el número de contagiados y resaltó que la mayoría de los fallecidos son varones. También hizo un repaso de los contagios y cómo se están expandiendo los brotes en zonas donde hasta ahora no había.

“Esta enfermedad se va esparciendo como una mancha de aceite, en la zona AMBA tiene a homogeneizarse donde hay mayor concentración, así vemos que día a día crecen los casos con entre 15 y 20 días de atraso a medida que se va a alejando de esa zona”, detalló Gollan.

Como señaló también la distribución de las fases, el interior está recibiendo ahora algunos embates de la pandemia y, en distritos donde parecía haber un mayor control, también se vieron afectados por el avance.

“No se queda quieta la enfermedad, el 8% de los casos son del interior de la Provincia. Son datos esperables por el comportamiento de la Covid-19. Lo que intentamos hacer es frenar la velocidad con que se disemina para esperar una respuesta terapéutica y no saturar el sistema de salud”, dijo.

Como una buena señal, Gollan explicó que se está dando una especie de meseta en los contagios, aunque alto, lo que consideró como una buena señal aunque llamó a permanecer con los contagios.

"En la zona AMBA y primer cordón, vemos un amesetamiento con niveles altos de contagio, pero es buena señal. Con los niveles de movilidad que tenemos hoy, tenemos una perspectiva de amesetar la curva, con mucho esfuerzo”, enfatizó Gollan.

En ese orden, el Ministro señaló que aumentaron los testeos de PCR con un promedio de 9 mil por semana, a la vez que reforzó que hubo una inversión de $3.500 millones en insumos y material de protección para el personal de la primera línea.

“Seguimos aumentando las camas de internación, tenemos 6012 y tenemos ocupadas la mitad. Las camas de adultos del AMBA, están ocupadas en un 62,85%, está bajando. Este es un indicador central, nos habla del impacto en la cantidad total de contagios sobre el sistema sanitario, en la última semana aumentaron pero no por enfermos de Covid”, especificó Gollán.

“Tenemos un sistema de monitoreo de todas las del sector público y el 80% de los privados, se carga 3 veces por día casi en tiempo real, así tenemos la información de quienes se van y quienes entran, esto nos da la posibilidad de trabajar a futuro con una modalidad diferente en cuanto a la coordinación”, enfatizó.

Sobre eso, al ser cuestionado sobre el atraso en el sistema de carga de los datos, hecho que también cuestionó la oposición en la Provincia, el funcionario pidió “tranquilidad” porque el sistema funciona a la perfección.

“Es una fantasía creer que cuando alguien muere se carga inmediatamente, no existe en el mundo, solo una mente febril lo puede considerar así. SISA está considerado uno de los mejores registros, es muy bueno. Quédense tranquilos que todo se carga, es un error decir que son los muertos del día, es el reporte del día”, explicó Gollán.

En cuanto a los trabajadores de la sanidad, resaltó que representan el 6,9% del total de los contagiados de la Provincia y aseguró que esa cifra va en detrimento aunque el número de fallecidos ya llegó a 55.

“Va bajando el nivel de contagio, no obstante tenemos 55 fallecidos, todos y cada uno de ellos nos pesan como si fueran cientos, a ellos nuestra gratitud y reconocimiento permanente”, resaltó el funcionario.

Más tarde, Bianco repasó la distribución de los municipios por cada fase y enfatizó que desde que establecieron esa calificación, hay más ciudades de la región del interior en la fase intermedia debido a las reuniones clandestinas con muchas personas.

“Por primera vez tenemos más distritos del interior en fase 4 que en fase 5, porque si bien se ha estabilizado, avanza fuerte en el interior y queremos dar una señal de alerta respecto a los comportamientos sociales en las ciudades. Hablamos con los intendentes respecto a los brotes y el denominador común fueron las reuniones sociales multitudinarias”, marcó Bianco.

Por caso, 43 distritos están dentro de la fase 5 y son aquellos que presentaron “diez o menos de diez nuevos casos de Covid-19 por semana, cada cien mil habitantes y no pertenezcan al AMBA”.

Luego, integran la fase 4 los 53 municipios que reportaron “más de diez nuevos casos de Covid-19 cada cien mil habitantes, en al menos alguna de las semanas y no formen parte del AMBA”.

Por último, quedan en fase 3 los 39 distritos que integran el AMBA junto a otros que tuvieron brotes importantes en los últimos días como es el caso de Bragado, Laprida o Luján.

“Lejos de estar controlado y concentrado en el AMBA, se expande con rapidez al interior, por eso reclamamos máxima alerta y responsabilidad respecto a lo que se permite y lo que no”, enfatizó Bianco.

Cabe recordar que desde hoy, en todas las fases se permiten los deportes individuales bajo ciertos protocolos específicos para evitar la expansión de los contagios y que garantizan que sea controlado.

“El foco particular es que permitan una salida económica a quienes no pudieron, por eso enfocamos que los clubes y profesores, puedan generar un ingreso. No significa que dos amigos jueguen al tenis porque se aburren, sino que puedan tomar clases en un club y genere un ingreso a ese club”, resaltó el funcionario.

Por eso, el Jefe de Gabinete marcó que todos los funcionarios municipales tienen la tarea de controlar pero, sin la idea de judicializar los comportamientos, llamó a la reflexión y a la responsabilidad social de los bonaerenses para evitar los contagios masivos.

En cuanto a los protocolos para los viajes al interior y a la zona de la costa atlántica en la temporada de verano, el viceministro Kreplak señaló que hay “gran tensión” sobre el sistema de salud por lo que hay que reducir la capacidad de contagio antes de abrir la circulación entre ciudades.

“A todos nos gustaría que existan tecnologías que resuelvan los problemas pero no siempre se puede. La PCR es una técnica compleja, los que hemos hecho es un trabajo de gran volumen, comparable con las grandes potencias. Pero la movilización de personas en temporada implica un problema de escala para realizar los test, tampoco garantiza nada porque bien podría ser un falso negativo si se le hace a alguien sin síntomas”, detalló el funcionario.