Argentina de 16 años logró el mejor puntaje del mundo en la Universidad de Cambridge

¡Qué orgullo! Con tan solo 16 años, una cordobesa obtuvo la calificación más alta en los exámenes de la Universidad de Cambridge.

Se trata de Justina Bossa, quien es estudiante de quinto año de secundaria en el colegio Mark Twain de Córdoba; insititución donde estudia desde sus 3 años de edad. Este es un colegio bilingue de la capital cordobesa. La joven también es el mejor promedio de su clase.

La joven se volvió "la mejor de mundo" tras presentar las pruebas de la Universidad de Cambridge.

¿Cómo lo logró?

Justina Bossa, como el resto, rindió los exámenes que ponen a prueba los conocimientos de los estudiantes cada año. Prueba en la que figuran materias como Matemáticas, Biología, Literatura, Castellano, entre otros, pero en inglés.

Luego de presentar estos exámenes, la cordobesa de 16 años logró el "top of the world" al obtener 99% en dichas pruebas; en el mismo participan miles de estudiantes de todo el mundo. Los resultados de las calificaciones se conocieron ahora.

Su preparación para el examen

"Todo cuarto año es un ciclo enfocado al examen, así que venimos bastante preparados", afirmó la joven de 16 años. Aunado a ello, la cordobesa afirma que desde que entró al colegio, estudia inglés.

Bossa obtuvo la mayor nota en los exámenes de "inglés como segunda lengua" de la Universidad de Cambridge, el "Top of the world in english as a second language".

Así pues, con un buen inicio de currículo gracias a sus calificaciones, Bossa ya se prepara para rendir los exámenes de la Universidad de Cambridge el próximo año. «No lo tomo como una presión sino como un incentivo, me dan más ganas de prepararme y de estudiar» afirma al respecto.

Los intereses de Justina Bossa

Además de consagrase como "la mejor del mundo", la joven tiene otras ambiciones. según comentó, quiere estudiar biotecnología en el exterior; decisión que habría tomado tras una prueba vocacional.

"Me parece que hay más oportunidades no sólo de empleo, sino de laboratorios, de crecimiento personal. Creo que voy a descubrir más", afirmó Bossa.

Finalmente, Bossa equilibra sus estudios con sus otros intereses; toca piano desde hace tres años y juega hockey en el club El Tala (es capitana del equipo).