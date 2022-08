Córdoba: Hallaron el cuerpo de un joven de 18 años que estaba desaparecido y pedían rescate

Se trata de Santiago Aguilera Allende de 18 años de edad, quien habría desaparecido el martes 16 de agosto en Traslasierra, Córdoba. Fue hallado sin vida durante la mañana del domingo.

Al parecer, el joven había sido secuestrado con fines extorsivos y asesinado de un fuerte golpe en la cabeza. Hay un detenido por el hecho. El hallazgo del cuerpo tuvo lugar a pocos kilómetros de Villa Dolores, junto a una laguna, en una zona de difícil acceso.

Tras el hallazgo del cuerpo, los investigadores esperan los resultados de la autopsia que se llevará adelante hoy, lunes 22 de agosto, en la morgue de Villa Dolores. Todo comenzó el martes por la noche cuando el adolescente dijo a sus padres que iría a tomar una gaseosa con un amigo siguiente.

Sin embargo, al día siguiente descubrieron que nunca llegó a su lugar de destino. En ese momento, comenzaron a buscarlo desesperadamente y mostraban especial preocupación por su estado de salud, ya que había tenido un trasplante de riñón en la infancia y debía tomar medicación de forma permanente.

El padre de la víctima Carlos Aguilera, dijo a canal 10 de Córdoba: “Estamos totalmente desesperados. Necesitamos que, si alguien lo tiene, por favor se apiade y lo libere porque necesita medicamentos”.

A su vez, la intendenta de Las Tapias, Lucy Díaz, suspendió las actividades por el Día de las Infancias tras conocerse la noticia del fallecimiento del joven. Por su lado, el Instituto Privado Villa de las Rosas, en el que el joven cursaba su último año de secundaria expresó que: “hoy es un día tremendamente triste” y agregó: “Lamentamos que Santiago haya dejado de estar con nosotros. Extrañaremos su risa, sus bailes y su carisma. Honraremos su recuerdo cada día, viviendo intensamente”.

Un “baqueano” halló el cuerpo del joven mientras buscaba “unos animales” en una laguna vacía. El lugareño dio aviso rápidamente a la policía situada a unos kilómetros mientras realizaba un operativo de rastrillaje.

Enrique Senestrari, fiscal federal de Córdoba está interviniendo la causa. El viernes pasado informó sobre el ofrecimiento de una recompensa de tres millones de pesos para quien pudiera aportar datos sobre el paradero del joven.

La familia del joven también habría recibido un llamado extorsivo en el que les solicitaban la suma de 7 millones de pesos a cambio de su liberación. De esta manera, la línea investigativa del secuestro extorsivo paso a fiscalía federal.

Actualmente la causa tiene un detenido: Walter Gil de 23 años que trabajaba en un corralón del padre de Santiago, desde hace unos seis meses y fue apresado el jueves en una casa del barrio Cura Brochero, en Villa Dolores.

Una de las hipótesis indica que Walter habría descubierto una transacción comercial por la que la familia había recibido una gran cantidad de dinero. El detenido fue detectado por las cámaras de seguridad cercanas a la zona de desaparición y durante su interrogatorio, tuvo varias contradicciones.

“Esperemos que si este chico que está detenido sabe algo nos lo pueda decir, y si no es así volvemos a foja cero porque es un secuestro extorsivo muy particular. Es la primera vez que nos pasa que se manda un solo mensaje y luego no se comunican más”, afirmó Senestrari. Hoy, el sospechoso prestará declaración ante la Justicia. Según trascendió, Walter Gil “Es la última persona que vio, que tuvo comunicaciones” con Santiago.