Controles de alcoholemia en rutas bonaerenses: cómo será el operativo para Navidad y cuánto cuestan las multas

Con la llegada de las fiestas de fin de año, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires ha desplegado uno de los operativos de seguridad vial más extensos de los últimos años. Bajo la vigencia plena de la Ley de Alcohol Cero, los controles se intensificarán estratégicamente durante la Nochebuena y la Navidad para prevenir siniestros viales en las rutas y accesos bonaerenses.

Alcohol Cero: tolerancia nula al volante

Es fundamental recordar que en toda la Provincia de Buenos Aires rige la Ley 15.402 de Alcohol Cero. Esto significa que está terminantemente prohibido conducir con cualquier graduación alcohólica en sangre, por mínima que sea. La normativa eliminó el antiguo límite de 0,5 g/l para vehículos particulares, equiparando a todos los conductores con la exigencia que ya tenían los profesionales.

El objetivo del operativo no es solo punitivo, sino preventivo. Las autoridades han confirmado que se utilizarán alómetros (dispositivos que detectan presencia de alcohol en el aire sin necesidad de boquilla) para agilizar los chequeos. Solo si el alómetro da positivo, se procede al test de alcoholemia tradicional para determinar el dosaje exacto y labrar el acta correspondiente.

¿Dónde estarán los principales controles?

El despliegue, enmarcado en el inicio del Operativo Sol, focalizará su presencia en puntos neurálgicos de circulación masiva y corredores turísticos. Si vas a salir a la ruta o moverte por el conurbano, tené en cuenta que habrá retenes reforzados en:

Autopista Buenos Aires – La Plata: Principal vía de conexión hacia el sur y la Costa Atlántica.

Principal vía de conexión hacia el sur y la Costa Atlántica. Ruta 2 y Ruta 11: Corredor Atlántico, con especial atención en los accesos a balnearios.

Corredor Atlántico, con especial atención en los accesos a balnearios. Accesos al Conurbano Bonaerense: Puntos calientes de entrada y salida a CABA.

Puntos calientes de entrada y salida a CABA. Rutas provinciales estratégicas: Como la 36, 56, 63 y 74.

El valor de las multas en diciembre 2025

Las sanciones por alcoholemia positiva son severas y están atadas al valor de la Unidad Fija (UF), que se actualiza en base al precio del combustible. Para este diciembre de 2025, el valor de la UF en la Provincia de Buenos Aires se ubica en $1.711.

Si un conductor da positivo en un control de alcoholemia, las multas oscilan entre las 200 y 1.000 Unidades Fijas, dependiendo de la gravedad del caso y la graduación alcohólica detectada. Esto se traduce en los siguientes montos:

Multa mínima: $342.200 (200 UF).

$342.200 (200 UF). Multa máxima: $1.711.000 (1000 UF).

Además de la sanción económica, la ley prevé la retención inmediata de la Licencia Nacional de Conducir y la inhabilitación para manejar, que puede ir desde los 3 meses hasta los 18 meses, según el dosaje. En casos graves, también se puede proceder al secuestro del vehículo si no hay un conductor alternativo habilitado presente.

Documentación obligatoria para circular

Para evitar demoras y multas adicionales durante los controles, asegurate de contar con toda la documentación exigible en formato físico o digital (a través de Mi Argentina, aunque se recomienda siempre tener el respaldo físico ante problemas de conectividad):

DNI del conductor.

del conductor. Licencia de Conducir vigente y habilitante para el tipo de vehículo.

vigente y habilitante para el tipo de vehículo. Cédula Verde (o Azul si no sos el titular y la verde está vencida).

(o Azul si no sos el titular y la verde está vencida). Comprobante de Seguro vigente.

vigente. VTV (Verificación Técnica Vehicular) al día.

Recomendaciones finales

La mejor manera de evitar inconvenientes es la planificación. Si vas a brindar, designá a un conductor responsable que no consuma alcohol o utilizá transporte alternativo. Los controles funcionarán las 24 horas, con rotación de postas para garantizar la cobertura en distintos horarios durante el 24 y 25 de diciembre.