Consejos para cuidar a nuestras mascotas durante las Fiestas

Por la celebración de la Nochebuena y Navidad, muchas familias tendrán que tener en cuenta el bienestar de sus mascotas por el ruido de los fuegos artificiales que, aunque en menor medida que años anteriores, continúan siendo parte de los festejos.

El Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires brinda, como todos los años, recomendaciones sobre las medidas de prevención que deben tomarse para disminuir el malestar de perros y gatos.

La alta sensibilidad que poseen los animales ante estímulos sonoros intensos, imperceptibles muchas veces para el humano, expone a las mascotas a sufrir estrés por exceso de ruido y explosiones. Debido a su hipersensibilidad auditiva, los ruidos fuertes pueden causarles pánico y provocar conductas no habituales como escapar sin rumbo, atravesar cercos de contención, etc. No sólo corren riesgo de lastimarse o lastimar a las personas sino que también pueden desorientarse y perderse.

Pueden padecer palpitaciones, taquicardia, jadeo, salivación, temblores, sensación de insuficiencia respiratoria, falta de aire, náuseas, aturdimiento, sensación de irrealidad, pérdida del control, etc.

Para prevenir y evitar incidentes, es necesario ubicar a las mascotas en una habitación donde estén cómodos, con sus juguetes habituales, comida, agua y algún sonido con el que estén familiarizados (radio, televisión o música prendida). Es importante que no haya nada con lo que pueda hacerse daño (elementos cortantes. vidrios, rejas, etc.).

Es de suma importancia no dejar atada a las mascotas para evitar el peligro que se ahorquen.

En caso de usar caniles, hay que asegurarse de que las mascotas los toleren. Si no están acostumbrados pueden lastimarse al intentar salir de su encierro, golpeándose contra las paredes o rejas.

Por su parte, a los gatos pueden intrigarles las luces navideñas, sus colores y sus movimientos. Es común que intenten morder cables, lo que le puede causar una descarga y/o quemaduras en su boca. Es recomendable dejar las luces apagadas mientras estén solos y verificar los cables regularmente para saber si están siendo masticados por las mascotas. También pueden colocarse adornos de tela, madera o goma en la parte de abajo del árbol para evitar accidentes producto de la curiosidad de los animalitos.

Es importante no alterar la dieta de las mascotas. La mayoría de las urgencias que se atienden en estas fechas están relacionadas con problemas digestivos. Todo se debe a la alteración de la alimentación: es importante intentar conservar la dieta de las mascotas y no alterarla con los alimentos que consumimos durante los festejos.

Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta, son los traslados a casas de familiares en los que se decide llevar a las mascotas. El viaje provoca estrés, especialmente en los gatos. Se debe hacer hincapié, una vez más, que ante la utilización de sedantes, es de suma importancia consultar con el médico veterinario y no hacerlo por cuenta propia. Eso muchas veces soluciona el problema cuando los animales sufren demasiado el estrés de los viajes y de la pirotecnia, pero siempre advirtiendo que se debe tener especial cuidado en su administración y atendiendo a las características de cada mascota.