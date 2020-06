Conmovedor relato de la madre de Fernando Báez Sosa a 5 meses de su asesinato

Este jueves se cumplen cinco meses de que Fernando Báez Sosa, un chico de 18 años que se encontraba de vacaciones con unos amigos, fue asesinado a golpes por un grupo de rugbiers a la salida de un local bailable, en Villa Gesell.

Graciela Sosa, madre de Fernando, diálogo con Radio Dos para contar que para ella “no pasan los días y que pareciera que fue ayer que pasó todo esto. Es imposible de aceptar la noticia del 18 de enero, sobre el brutal asesinato de nuestro hijo”, expresó.

“Estamos los dos solos. Nos levantamos y miramos las cosas de Fernando. La falta de él es impresionante. Cada día siento más la ausencia de mi hijo. Ya nada es igual para nosotros. Miro sus fotos, trato de hablarle. No me dan fuerzas para levantarme de la cama”, reveló Graciela acerca de cómo son sus días desde que perdió a su hijo.

En cuanto a la repercusión mediática que viene teniendo el caso de Fernando durante los últimos meses, la mujer dijo que por las redes sociales recibe mucho apoyo. “Estoy muy agradecida a todos, porque me dan su apoyo incondicional para que siga pidiendo justicia por mi hijo, para que esto no quede impune”, comentó.

Luego, agregó diciendo: “Todos los días rezo a Dios para que me de fuerza. Debo estar fuerte al igual que mi marido para seguir pidiendo justicia por Fernando, y eso es lo que nos queda hacer por él; para que se cumpla la ley y paguen los asesinos de un chico tan sano, que se había ido a divertir con su novia y amigos y nunca regresó”.

Al ser consultado si mantuvo contacto con algún familiar de los rugbiers que mataron a su hijo, dijo que “no es necesario hablar con ellos. Lo que hicieron con Fernando no tiene perdón y no tengo sentimiento hacia ellos”. En este mismo sentido añadió diciendo: “No sabría que decirles. Solamente guardo mucho rencor hacia ellos, porque lo que le hicieron a Fernando no tiene perdón”.

A su vez, Graciela confesó que “es como si nosotros también estuviéramos muertos. Con la partida de Fer, también se fue nuestra vida, nuestra ilusión, nuestro todo. Él era quien nos daba el motivo para seguir adelante”, señaló.

“Para mí no existía enfermedades y nunca tenía dolor para ir a trabajar y así darle lo mejor a mi hijo. Hoy, él hubiera estado con nosotros. Le hubiera hecho las mejores comidas que le gustaba. Extraño esos momentos de abrazos. Esos momentos cuando me decía ‘que rica tu comida mami’”.

Cuando se le preguntó por lo que más extraña de Fernando, la mujer respondió entre lagrimas: “Extraño sus risas, sus palabras. Cuando me iba a acostar él me decía ‘chau mami, te quiero, te amo. Todo extrañamos de él”.

Por último, Graciela Sosa dijo que “debe estar muy fuerte” cuando llegue el momento de verlos a los asesinos de su hijo. “En algún momento tendré que ver sus caras. Pero no sé cómo reaccionaría en ese momento, porque cuando veos sus fotos me causa mucho pudor”, concluyó.