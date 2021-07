Conmoción en Verónica: Un Pai Umbanda de 52 años habría abusado de una niña de 10 años

El padre de una niña de 10 años denunció que la menor fue violada por un sujeto de 52 años que tras cometer el hecho huyó en un caso que conmueve a la ciudad bonaerense de Verónica, cabecera del partido de Partido de Punta Indio.

Indignados por la situación, los vecinos del acusado habrían incendiado su casa, denunciando también que allí se practicaba el rito Umbanda.

El presunto abusador continúa libre hizo saber el padre de la niña, “todavía no he podido conseguir que libren una orden de captura así como no han hecho una revisación médica a mi hija pese a que la denuncia fue hecha el miércoles de la semana pasada”.

Debido a esta situación, el padre de la menor se comunicó con el intendente de Punta Indio Hernán Y Zurieta, a efectos de solicitarle su colaboración para lograr un mayor avance en la investigación.

“Me separé de la madre de mis hijas de 7 y 10 años hace cuatro años y ella se fue a vivir a la casa de su familia en Verónica. Hace un tiempo, se instaló al lado de la casa un sujeto de 52 años que vino de Córdoba y que empezó a atender gente como una especie de Pai o algo así, por problemas de parejas y esas cosas. El tipo se hizo amigo de la madre de mis hijas y solía recibirlas en su casa a ver películas”, señaló.

Según el relato del padre de la menor, hace unos días el sujeto visitó la casa donde viven las menores y al despedirse se dirigió a la nena de 10 años y le dijo “chau, linda”. Y en ese momento, según el relato, la menor se quebró en llanto.

“Se puso a llorar y le contó todo a la madre pero ella hizo la denuncia por manoseos cuando en realidad la nena fue violada”, dijo el progenitor.

Luego que lo ocurrido tomara estado público, la vivienda del acusado fue incendiada, aunque el sujeto huyó del lugar y se presume que habría regresado a la provincia de Córdoba.