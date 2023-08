Conmoción en Palermo: Asesinaron a un ingeniero para robarle el celular

El Ingeniero Mariano Barbieri, de 42 años, fue víctima de la inseguridad ayer en el barrio de Palermo. El hombre caminaba por la Plaza Sicilia cuando, al menos un ladrón, lo interceptó y apuñaló para robarle su celular.

La víctima logró llegar a una heladería de la zona para pedir ayuda pero murió camino al hospital. El hecho ocurrió cerca de las 23 de ayer. Aún se desconocen los autores del crimen.

"No me quiero morir", fueron las últimas palabras de Barbieri en la tienda de helados. La puñalada le atravesó el pecho y le perforó una aurícula del corazón. Tras la agresión, el o los ladrones -detalle que aún no se conoce bien- huyeron con el teléfono celular de la víctima.

Los testigos también afirmaron que el herido llegó a contar que una persona le había robado y herido con un cuchillo. Una de las personas que estaban en el local llamó al 911, por lo que a los pocos minutos se presentaron en el lugar efectivos de la Comisaría Vecinal 14C de la Policía de la Ciudad y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).