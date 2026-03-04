Conmoción en Miramar: una niña de un año pelea por su vida tras ser atropellada por una camioneta

Francisco Díaz
amvulancia sies

Una beba de un año, oriunda de Miramar, permanece internada en estado crítico tras haber sido atropellada por una camioneta en un hecho ocurrido en las últimas horas.

El episodio se produjo cuando el conductor del vehículo —un familiar directo de la pequeña— salía marcha atrás desde el garaje de una vivienda y, por causas que se investigan, embistió accidentalmente a la menor.

Tras el impacto, la niña fue trasladada de urgencia al hospital local de Miramar y, debido a la gravedad de las lesiones, derivada posteriormente al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI) de Mar del Plata, donde permanece internada en terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria.

Desde el nosocomio pediátrico confirmaron que la paciente se encuentra en estado grave y bajo estricta supervisión médica.

La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y es investigada por la Unidad Fiscal 11 de Delitos Culposos, a cargo del fiscal Germán Vera Tapia, quien dispuso las primeras medidas para esclarecer las circunstancias del hecho.

El caso generó profunda conmoción en la comunidad, mientras la familia atraviesa horas de angustia a la espera de la evolución clínica de la menor.

