Conmoción en General Belgrano: Hallan sin vida a una mujer en ruta 29

Una mujer de avanzada edad fue encontrada sin vida a la vera de la Ruta Provincial 29, kilómetro 119, a unos 36 kilómetros de la ciudad de General Belgrano, muy cerca del límite con el partido de Pila.

Hasta el momento, no se ha podido determinar su identidad ni su lugar de procedencia, y no hay denuncias de paradero vinculadas al caso.

Equipos de la Policía Científica, la Estación de Policía Comunal de General Belgrano, el CPR local y la SubDDI Chascomús trabajaron en el lugar bajo la supervisión del Ayudante Fiscal, quien impartió las directivas para la investigación.

El cuerpo será trasladado a Dolores para realizar la autopsia que permita establecer las causas del fallecimiento, mientras continúan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.