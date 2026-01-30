Conmoción en Balcarce: Detienen a un hombre acusado de drogar con cocaína a todos sus hijos menores

Seis niños, dos de ellos bebés, y su madre están internados tras dar positivo por cocaína en estudios toxicológicos realizados en el marco de una investigación judicial que comenzó con una denuncia de violencia de género, mientras que el padre de los menores fue detenido por orden de la Justicia en la ciudad bonaerense de Balcarce

La causa se inició cuando la madre de los seis menores se presentó en la Comisaría de la Mujer de Balcarce para denunciar a su pareja por hechos de violencia de género y solicitar una orden de restricción. Durante ese trámite, la mujer sufrió una descompensación y fue trasladada al Hospital Subzonal “Dr. Felipe Antonio Fossati” de esa ciudad, donde se le practicaron análisis clínicos que arrojaron resultado positivo de cocaína en sangre.

Ante esta situación, la mamá advirtió a los profesionales de salud que sus hijos podrían encontrarse en la misma situación, por lo que se activó un protocolo sanitario y fueron sometidos a estudios toxicológicos. Los análisis confirmaron presencia de cocaína en todos los menores, cuyas edades oscilan entre los dos meses y 13 años, y marihuana en al menos uno de ellos.

Los seis niños y la mujer quedaron internados para recibir atención médica y evaluación. Algunos de los menores presentaron síndrome de abstinencia, y uno de los bebés mellizos fue informado como grave en el centro asistencial.

La investigación penal está a cargo del fiscal Rodolfo Moure, quien ordenó la detención del padre de los niños, vinculado al presunto suministro de drogas a sus hijos. El hombre fue trasladado a la Unidad Penitenciaria N°15 del penal de Batán, ya que en Balcarce no existe un centro de detención propio.

En su declaración ante la Justicia, el acusado negó haber suministrado drogas a los menores y aseguró que la madre de los niños tiene problemas psiquiátricos. A pesar de ello, el fiscal decidió mantenerlo detenido mientras se esclarecen las circunstancias del hecho.

Como parte de las actuaciones, se realizaron allananientos en la vivienda familiar, donde se secuestraron restos de cocaína y elementos relacionados con estupefacientes. Además, se ordenaron pericias adicionales, incluso sobre objetos como recipientes utilizados por la familia, para determinar si pudieron ser fuente de contaminación.

La causa fue caratulada como suministro de estupefacientes agravado por tratarse de menores de edad, delito que en el Código Penal argentino contempla penas de entre 6 y 20 años de prisión.

Mientras avanza la investigación, los menores permanecen bajo la tutela del Servicio Local de los Derechos del Niño, donde reciben asistencia médica y psicológica, y se evalúan intervenciones adicionales para su protección y recuperación