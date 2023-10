Confirmaron un nuevo bono de $40.000 para un grupo específico ¿Quiénes lo pueden cobrar?

El Gobierno anunció la emisión de un bono adicional de $40.000 en octubre, dirigido a ciertos trabajadores. La ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, publicó una resolución que da vía libre al desembolso de este monto extra. Detalles, en la nota.

Nuevo bono de $40.000

El Gobierno confirmó la entrega de un nuevo bono de $40.000, a distribuirse en los meses de octubre y noviembre. Esta prestación adicional está dirigida a los trabajadores que formen parte de programas de empleo. La ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Raquel “Kelly” Olmos, confirmó la resolución 1229/2023, la cual establece el otorgamiento de este refuerzo económico a los beneficiarios de ocho prestaciones específicas.

Esta medida se suma a otras anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, con el propósito de brindar apoyo a “las personas afectadas por problemáticas de empleo que no se encuentren alcanzadas por otras asignaciones dinerarias”, en respuesta a “una situación socioeconómica imperante”, según precisa el documento oficial.

¿Quiénes pueden cobrar el bono de $40.000?

El bono de $40.000 se otorgará en dos cuotas por única vez y estará dirigido a ocho prestaciones sociales que dependen del Ministerio de Trabajo. Estas prestaciones incluyen:

Programa Trabajo Autogestionado.

Seguro de Capacitación y Empleo.

Programa de asistencia a los trabajadores de los talleres protegidos de producción.

Programa Jóvenes con más y mejor trabajo, programa de empleo independiente y entramados productivos locales.

Acciones de entrenamiento para el trabajo.

Programa para promover la igualdad de oportunidades de empleo.

Programa Intercosecha.

Programa Fomentar Empleo.

Cabe destacar que las personas que deseen recibir este refuerzo económico no deben recibir ni formar parte de los siguientes grupos:

Titulares del programa Empleo Independiente.

Beneficiarios del Programa de Inserción Laboral.

Personas que perciben Asignación Universal por Hijo o por Embarazo.

Titulares de Pensiones no Contributivas y jubilados.

Empleadas domésticas con contrato formal.

¿Cuándo se cobra este nuevo bono?

Hasta el momento, el Ministerio de Trabajo, encabezado por Kelly Olmos, no confirmó el calendario específico para el desembolso de los bonos. Sin embargo, se anticipa que se realizará en dos cuotas, una en octubre y la otra en noviembre. Se espera que siga el cronograma habitual de pagos, el cual inicia a partir del martes 17. No obstante, la fecha exacta de acreditación aún no fue determinada.