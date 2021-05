Confirman que una mujer policía murió por rabia humana tras ser mordida por un gato

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en articulación con las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación informan que, luego del análisis postmortem de los tejidos de una persona fallecida con domicilio en la ciudad bonaerense de Coronel Suárez, se determinó que la causa del deceso fue rabia humana.

La autopsia de la agente de policía de Coronel Suárez que murió la semana pasada confirmó que padecía rabia, publicó el portal local Nuevo Día Digital

Fuentes médicas de la localidad señalaron que los análisis enviados a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán” y al Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur” dieron positivo.

La mujer cursaba un cuadro de encefalitis que le ocasionó un severo deterioro cognitivo y que motivó que se llevaran a cabo diversos procedimientos y análisis a los fines de determinar si padecía de rabia humana tras la mordedura de un gato callejero hace unas siete semanas.

Se trataba de una mujer que era Sargento de Policía de la Comisaría 1° de Coronel Suárez.

La mujer, de 33 años, había consultado al servicio de salud el pasado 18 de abril por debilidad en miembros superiores y alteración de la sensibilidad. En los días posteriores se agregaron síntomas de excitación psicomotriz, cefalea, fotofobia, alteración sensorial y midriasis que evolucionó en un deterioro del nivel de la conciencia llegando al estado de coma.

Durante el interrogatorio a sus familiares surgió un antecedente de mordedura por un felino no doméstico (asilvestrado) a principios del mes de marzo que no habría sido objeto de consulta por parte de la paciente en ese momento. Por lo tanto, el 6 de mayo se remitieron al Instituto Nacional de Microbiología Dr. Malbrán muestras de líquido cefalorraquídeo, saliva y biopsia de piel ante la sospecha de encefalomielitis rábica, las cuales no detectaron virus o respuesta inmunológica asociada en ese momento.

Cabe destacar que, para prevenir la ocurrencia de nuevos casos humanos o animales, desde el momento de la sospecha las autoridades sanitarias se encuentran realizando actividades de vigilancia epidemiológica, prevención, control de foco y difusión sobre prevención de la rabia en animales. Participan integrantes del área veterinaria municipal, SENASA, Distrito 12 del CVPBA, veterinarios del ámbito privado y ciudadanos de dicha localidad, con el apoyo de la Región Sanitaria 1, Zoonosis Rurales y Zoonosis Urbanas del Ministerio de Salud provincial. Hasta la fecha se han vacunado 1417 animales y no se han identificado nuevos focos en animales silvestres analizados.