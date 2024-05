Confirman que Kicillof no fue invitado ni participará del Pacto de Mayo propuesto por Milei

Durante una entrevista televisiva, el Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, ha ratificado la posición del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de no participar en el Pacto de Mayo propuesto por el presidente Javier Milei.

El funcionario provincial dejó en claro que Kicillof no fue invitado al encuentro programado para el próximo 25 de mayo en Córdoba, donde se espera la firma de los supuestos 10 puntos para sentar las bases de “una nueva Argentina”.

Bianco enfatizó que, además, el gobernador no estaría interesado en asistir a una reunión donde los temas a debatir no fueron previamente consensuados con todas las partes involucradas y no ofrecen beneficios concretos para las provincias.

En este contexto, Bianco expresó su preocupación por la naturaleza de los puntos propuestos por Milei, argumentando que varios de ellos ya están contemplados por la Constitución y otros se asemejan demasiado al polémico Consenso de Washington de 1989.

“El Consenso de Washington representaba un programa neoliberal que se planteaba en ese momento, cuando aún no se conocían plenamente las consecuencias del neoliberalismo. Sin embargo, en la actualidad ya conocemos y hemos experimentado las consecuencias del mismo en Argentina”, manifestó el funcionario.

Además, Bianco lamentó que ni el Pacto de Mayo, ni la Ley Bases ni el DNU “tengan un solo artículo que beneficie a los bonaerenses”, por lo tanto, no contarán con el respaldo de la Provincia.

“No estamos dispuestos a discutir esos puntos. Si nos invitan a debatir otros temas, estamos abiertos al diálogo y al debate. Pero si no, sería una mera pantomima”, concluyó el Ministro de Gobierno.