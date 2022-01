Confirman la circulación comunitaria de la nueva variante Ómicron

Tras el exponencial crecimiento de casos Covid en las últimas semanas, que llegó al pico absoluto de toda la pandemia con más de 50 mil contagios diarios el 30 de diciembre último, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó este martes que hay circulación comunitaria de la variante Ómicron en Argentina.

Así lo confirmó esta mañana Sonia Tarragona, jefa de Gabinete del ministerio de Salud, en declaraciones radiales. “Hay circulación comunitaria de la variante Ómicron”, dijo la funcionaria, aunque la Delta sigue siendo la predominante, y dio algunas razones sobre la suba de casos Covid.

Tarragona explicó que la suba de contagios Covid superior a la de la segunda ola “era lo que se esperaba que ocurriera”. Además, dijo que desde la cartera de Salud se trabajó para retrasar el ingreso de la variante Delta e intensificar los porcentajes de vacunación y así mitigar los daños de la enfermedad.

“La circulación de la variante Ómicron vino a complicar todo esto, porque tenemos jurisdicciones donde hay circulación comunitaria que están conviviendo con otras donde está predominando la variante Delta, que son la mayoría de casos”, dijo la jefa de Gabinete de Salud, ante la avalancha de contagios Covid.

Ante la suba exponencial de casos, que en su mayoría son leves y no precisan internación, la funcionaria precisó que no se puede hacer pronósticos sobre la evolución de la nueva variante porque no hay evidencias científicas, pero aseguró que es necesario “evitar los casos graves y las muertes”.

Luego de asegurar la circulación comunitaria de Ómicron, Sonia Tarragona reconoció que en el mes de diciembre, con los festejos de fin de año y el avance de la vacunación la gente “relajo los cuidados” por una sensación de “seguridad”. En ese contexto, la funcionaria aseguró que el “pico” de la tercera ola aún no llegó.

“Que la gente mantenga distancia, que use barbijo, que se lave las manos, que evite los lugares cerrados y las aglomeraciones de gente es lo que da resultado cada vez que lo hacemos”, recomendó Terragona, como medidas de cuidado.

Asimismo, la funcionaria del Ministerio de Salud sugirió reforzar los recaudos y la vacunación completa para evitar una suba aún mayor de contagios por Covid, sobre todo aquellos que salen de vacaciones en el mes de enero en medio de la escalada de la tercera ola.