Las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, confirmaron esta tarde el primer caso de coronavirus en la Provincia de Buenos Aires.

Hasta el momento no se dieron a conocer datos de la identidad de la paciente ni si tuvo o no contacto con algunos de los otros dos hombres que contrajeron la enfermedad y se convirtieron los primeros casos registrados en el país. No obstante, las autoridades provinciales revelaron que la confirmación se dio en las últimas horas, tras los resultados de los análisis realizados para confirmar el contagio de Covid-19.

Fuentes consultadas señalaron que se trata de un mujer oriunda del distrito de San Martín, que estuvo de viaje en Italia.

De eta manera, ya son tres los casos de contagio confirmados en el país. Ninguno de ellos es autóctono y todos se corresponden a argentinos que viajaron a Italia.

