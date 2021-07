Confirmado: “Le ofrecimos una candidatura a El Dipy” dijeron desde Juntos por el cambio

Desde Juntos por el Cambio confirmaron que le ofrecieron una candidatura para las próximas elecciones legislativas al artista musical “El Dipy”. “Le ofrecimos una candidatura a El Dipy”, confirmó el vicepresidente del PRO, Federico Angelini.

“Yo soy un convencido de que hay que sumar personas a la política. Cuando se suma una persona conocida, como El Dipy, ayuda a que se sumen más personas, que haya más compromiso de la ciudadanía”, dijo el dirigente.

El dirigente macrista no confirmó el puesto ni si iría por Nación o Provincia, aunque adelantó que el polémico cantante “tiene mayor arraigo en La Matanza” y aclaró que todavía no respondió si aceptará o no el ofrecimiento.

Días atrás, El Dipy y el líder del PRO, Mauricio Macri, se sacaron una foto. Según dijo el cumbiero, fue solo para provocar al espacio de la militancia kirchnerista. Luego, el artista fue blanco de ataques por sus polémicos dichos sobre la última Dictadura Cívico-Militar.