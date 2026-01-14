Confirmado febrero 2026: Nuevos montos de jubilaciones ANSES y fechas de cobro

Si sos jubilado o pensionado de ANSES, ya está definido cuánto vas a cobrar el próximo mes. Tras conocerse el dato de inflación de diciembre 2025 (que marcó un 2,8% según el INDEC), el organismo previsional activó el aumento automático establecido por la actual fórmula de movilidad.

En este artículo te detallamos, peso por peso, cómo queda tu recibo en mano, qué pasa con el bono de refuerzo y el calendario de pagos para que organices tu economía.

¿De cuánto es el aumento en febrero 2026?

A partir de febrero, todas las prestaciones de ANSES recibirán una actualización del 2,85%. Este porcentaje surge directamente del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás (diciembre 2025), garantizando que el haber acompañe la evolución oficial de los precios.

Montos oficiales: ¿Cuánto vas a cobrar en mano?

Con la aplicación de este nuevo incremento, la tabla de haberes se modifica. A continuación, te mostramos los valores finales para cada categoría:

Jubilación Mínima: El haber básico sube a $359.254,35 .

El haber básico sube a . Jubilación Máxima: El tope máximo de cobro se ubica en $2.417.441,63 .

El tope máximo de cobro se ubica en . Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): Queda establecida en $287.403,48 .

Queda establecida en . Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: Se actualizan a $251.478,04 .

Se actualizan a . PNC para Madres de 7 hijos: Equivalente a la mínima, es decir, $359.254,35.

El Bono de $70.000: ¿Sigue vigente?

Sí, el Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario para quienes cobran la mínima. Sin embargo, es importante aclarar que este monto extra se mantiene congelado en $70.000 y no recibe aumentos por inflación.

Por lo tanto, el bolsillo real de un jubilado de la mínima se compondrá de la siguiente manera:

Haber ($359.254) + Bono ($70.000) = Total a cobrar: $429.254,35

Importante: Si tu haber supera la mínima pero no alcanza este total, ANSES te pagará un proporcional del bono hasta llegar a los $429.254.

Calendario de Pagos ANSES Febrero 2026

Las fechas de cobro ya están programadas. El calendario se organiza, como siempre, según la terminación de tu DNI. Agendá cuándo te toca ir al banco:

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero

Jubilados y Pensionados (Haber Mínimo)

DNI terminados en 0: Lunes 9 de febrero

DNI terminados en 1: Martes 10 de febrero

DNI terminados en 2: Miércoles 11 de febrero

DNI terminados en 3: Jueves 12 de febrero

DNI terminados en 4: Viernes 13 de febrero

DNI terminados en 5: Miércoles 18 de febrero (tras feriados de Carnaval)

(tras feriados de Carnaval) DNI terminados en 6: Jueves 19 de febrero

DNI terminados en 7: Jueves 19 de febrero

DNI terminados en 8: Viernes 20 de febrero

DNI terminados en 9: Viernes 20 de febrero

Nota: Recordá que el lunes 16 y martes 17 de febrero son feriados nacionales por Carnaval, por lo que no habrá actividad bancaria.

¿Cómo consultar tu recibo oficial?

Para verificar tu liquidación exacta, podés ingresar a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dirigite a la sección Jubilados y Pensionados > Consultar recibos de haberes para ver el desglose final con los descuentos de PAMI o créditos si los tuvieras.