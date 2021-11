Concejala electa fue filmada manejando borracha y aseguró que no renunciará a su cargo

Una concejala electa en las últimas elecciones fue filmada manejando borracha y aseguró que no renunciará a su cargo porque el video es “viejísimo”. Buscará que no asuma su nuevo puesto.

Soledad Gramajo Salomón (Unidos por Salta) fue grabada en un encuentro de amigos en el que se la puede divisar conduciendo sobre la falda de un hombre en busca de más alcohol, mientras una acompañante registraba la escena desde el asiento trasero.

Lo curioso del caso es que la concejala electa que fue filmada manejando borracha se desempeñaba como jueza del Tribunal Administrativo de Faltas en la capital salteña. En un momento del video se escucha a uno de los ocupantes decir “está para que ahora nos detenga tu personal”.

“El video es viejísimo, no recuerdo cuándo fue, no lo había visto nunca”, admitió Gramajo. La intendenta Bettina Romero le pidió a Salomón que no asuma su lugar como concejala por el escándalo que significó su accionar, aunque la mujer electa afirmó que no piensa dimitir. Ahora resta esperar si asumirá o dejará su banca a otro integrante del partido, ya que su candidatura había sido impulsada por el actual gobernador de Salta, Gustavo Sáez.