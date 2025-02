Con la presencia de Kicillof se inauguró la Casa de la Provincia de Chascomús

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró la nueva Casa de la Provincia en Chascomús, un espacio destinado a centralizar diversos organismos provinciales para facilitar trámites y servicios a los vecinos. Durante el acto, también se entregaron 528 títulos de propiedad gratuitos, beneficiando a numerosas familias de la localidad.

La flamante sede alberga delegaciones de ARBA, IOMA, el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social (IPS), entre otros organismos. Esta centralización busca optimizar la atención al público, permitiendo a los ciudadanos realizar múltiples gestiones en un único lugar. Además, el edificio cuenta con oficinas de los ministerios de Trabajo, Salud, Mujeres y Diversidad, y Desarrollo Agrario, ampliando la gama de servicios disponibles.

En su discurso, Kicillof destacó: “Esta Casa de la Provincia que estamos inaugurando confirma nuestra convicción y nuestra voluntad: trabajamos por un Estado presente, eficiente y cerca de la comunidad”. Asimismo, enfatizó el compromiso de su gestión con la continuidad de las obras públicas: “Sería muy fácil gobernar diciendo que no hay plata, pero es mentira: en la provincia de Buenos Aires estamos orgullosos de poder decir que no paralizamos ni una sola obra porque no estamos dispuestos a cortar los sueños de los y las bonaerenses”.

La inauguración de esta Casa de la Provincia no solo representa una mejora en la eficiencia administrativa, sino que también refuerza el compromiso del gobierno provincial con la descentralización y el acceso equitativo a los servicios públicos.

Los vecinos de Chascomús ahora cuentan con un espacio moderno y accesible para realizar sus trámites de manera ágil y eficiente.

Además de la inauguración, el gobernador entregó 528 escrituras gratuitas, otorgando seguridad jurídica a numerosas familias y fortaleciendo el sentido de pertenencia en la comunidad. Este acto se enmarca en las políticas provinciales de regularización dominial y acceso a la vivienda digna.

La jornada también incluyó una visita al ensayo de la Orquesta Escuela Infanto Juvenil, integrada por más de cien niños y niñas. Esta iniciativa cultural fomenta el desarrollo artístico y personal de los jóvenes, consolidando a Chascomús como un referente en la promoción de la música y las artes.

Con la apertura de esta nueva Casa de la Provincia, Chascomús se posiciona como un modelo de gestión pública eficiente y cercana al ciudadano, reflejando el esfuerzo conjunto entre el gobierno provincial y municipal para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.