Compras en SHEIN y TEMU: Cuáles son los límites y requisitos de la aduana Argentina

Denisse Helman
temu regalos

Las compras en plataformas internacionales se volvieron una alternativa muy buscada por los argentinos en los últimos años. Desde ropa y accesorios hasta artículos para el hogar, cada vez son más los usuarios que aprovechan los precios competitivos de tiendas como SHEIN y TEMU. Sin embargo, al tratarse de importaciones, existen normativas específicas que regulan el ingreso de estos productos al país y que es importante conocer antes de comprar.

Qué debo tener en cuenta al comprar en SHEIN o TEMU

De acuerdo con la Resolución Nº 3916 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), toda compra internacional realizada a través de estas plataformas está sujeta a límites y condiciones.

Cristina Kirchner quedó fuera del padrón electoral y no podrá votar en las legislativas 2025
Mirá también:

Cristina Kirchner quedó fuera del padrón electoral y no podrá votar en las legislativas 2025

Las principales restricciones son:

  • El pedido debe ser para uso personal y no comercial.
  • No se pueden comprar más de 3 unidades del mismo producto.
  • El pedido no puede superar los 50 kg de peso.
  • La compra total no debe exceder los 3.000 dólares.

Además, ambas plataformas ofrecen envíos gratis cuando se supera un monto mínimo de compra, aunque esto varía según las promociones activas.

Por qué la aduana puede demorar los envíos

Todas las compras que llegan desde el exterior pasan por la Aduana Argentina antes de ser entregadas al comprador. En muchos casos, los envíos pueden demorar más tiempo del previsto porque quedan retenidos para su control.

Generalmente, las plataformas informan por mail cuando cambia el estado del pedido, pero es recomendable que los usuarios rastrean la ubicación del paquete desde las mismas páginas o aplicaciones para evitar inconvenientes.

Cómo recibir la compra sin problemas con ARCA

Cuando el pedido es transportado por Correo Argentino, el comprador debe realizar un trámite obligatorio ante ARCA para confirmar la recepción. Este procedimiento es sencillo y se gestiona de manera online.

Los pasos son los siguientes:

  • Ingresar al portal web de ARCA con CUIT y Clave Fiscal.
  • Seleccionar el apartado “Envíos Postales Internacionales”.
  • Informar que se recibió la mercadería.

Es importante destacar que los usuarios cuentan con 30 días corridos para confirmar la llegada del pedido. En caso de no hacerlo, el organismo no permitirá recibir nuevos envíos hasta que se justifique la situación.

Día del Empleado de Comercio 2025: cuándo se celebra y cómo impacta en los trabajadores
Mirá también:

Día del Empleado de Comercio 2025: cuándo se celebra y cómo impacta en los trabajadores
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Voces que no se apagaron: Se cumplen 49 años de “La Noche de los Lápices”
Nacionales
Milei defiende vetos y anuncia medidas para garantizar déficit cero y estabilidad económica
Cadena Nacional: Milei anunció un aumento en jubilaciones, salud, educación y pensiones por discapacidad
Nacionales
Dia agradable soleado primavera clima
Martes con algunas nubes y temperaturas agradables: ¿Cómo sigue el tiempo?
Provincia
La Justicia definió si Cristina Fernández continuará con prisión domiciliaria o irá a prisión
Cristina Kirchner no podrá votar en octubre: lo informó la Cámara Nacional Electoral
Nacionales
La justicia intimó a Lázaro Báez a pagar 329 millones en 10 días o perderá su patrimonio
La justicia intimó a Lázaro Báez a pagar 329 millones de dólares en 10 días o perderá su patrimonio
Nacionales
bullying escolar
Escándalo en Chascomús: denuncian a un colegio por no frenar ataques y hostigamiento a un niño de 6 años
Chascomús
almacenerojpg
Día del Almacenero: Hoy homenajeamos a quienes mantienen vivos los comercios de barrio
Nacionales

Más leídas