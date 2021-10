No recibí el complemento SUAF ¿Cómo saber si lo cobro?

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) inició este lunes 25 de octubre el pago del complemento SUAF de octubre.

Dicho pago alcanza a los beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF); es decir, se trata de un beneficio para casi 2,1 millones de empleados. Sin embargo, muchos de estos no lo recibieron. Seguí leyendo esta nota para conocer las razones tras este inconveniente.

Complemento Anses de octubre 2021

El pago del complemento inició este lunes, sin embargo, muchos no recibieron el depósito que les correspondía.

La razón tras este inconveniente se debe a demoras en los pagos; por lo que el cobro aún se puede hacer efectivo hasta el miércoles; es decir, que de momento solo podés esperar 24 horas más. Sin embargo, en el caso de que no ocurra en ese período de tiempo, tendrás que presentar un formulario de haberes impagos.

Por otra parte, el no haber recibido el complemento de octubre también puede deberse a que muchas veces el no cobrar SUAF no depende de la Anses; sino de los empleadores que no realizan los pagos correspondientes y por ello no se efectúa la liquidación.

¿De cuánto es el complemento SUAF?

Respecto al monto del complemento del salario familiar de octubre, este no es el mismo para todos los beneficiarios; ya que depende de cada caso:

$5.063 por cada hijo para trabajadores con ingresos familiares máximos de $78.454 y monotributistas A, B o C.

$3.415 por cada hijo para trabajadores con ingresos familiares máximos de $78.454,01 y $115.062 y monotributistas de categoría D.

Tené en cuenta que en el caso de las Pensiones no Contributivas con Asignación Familiar o jubilados no cobran este complemento; ya que el mismo es para las SUAF que tienen un salario derivado del trabajo, monotributo o desempleo.

Requisitos para acceder al complemento

Por otra parte, en lo que respecta a los requisitos para acceder al complemento, estos son:

Titular: deberá actualizar los da tos personales y del grupo familiar en la Anses; así como informar un lugar de cobro en Mi Anses, ya sea mediante Atención Virtual o en una oficial del organismo con turno previo.

deberá actualizar los da tos personales y del grupo familiar en la Anses; así como informar un lugar de cobro en Mi Anses, ya sea mediante Atención Virtual o en una oficial del organismo con turno previo. De los hijos: deberán ser menores de 18 años, solteros y residir en el país.

deberán ser menores de 18 años, solteros y residir en el país. Hijos con discapacidad: no tienen límite de edad, pero deben ser solteros, viudos, divorciados o separados legalmente; además, deben tener la autorización para el cobro vigente emitida por la Anses y residir en el país.

Alcance del complemento

Por otra parte, el pago es un beneficio que alcanza a 3,2 millones de niños y adolescentes de acuerdo a lo que informó la Anses.

En este sentido, los trabajadores en relación de dependencia con hijos a cargo e ingresos familiares de hasta $115.062; monotributistas A, B, C o D y titulares de la Prestación por Desempleo se vieron beneficiados con este aumento (100% del Salario).

¿Cómo acceder el complemento de octubre?

Finalmente, para acceder al complemento de octubre 2021 de las asignaciones, no hay necesidad de realizar ningún trámite; ya que la Anses será quien cargará el dinero en la misma cuenta donde los beneficiarios reciben sus haberes SUAF mensualmente. Es decir, el cobro será de forma automática.