¿Cómo será el nuevo cálculo de las jubilaciones de ANSES a partir del 2026?

Denisse Helman
¿Puam: Cuánto cobrarán los jubilados en noviembre tras el reciente reajuste?

En un escenario de cambios en materia previsional y con un fuerte foco en mejorar la actualización de los haberes, el Gobierno puso en marcha un nuevo esquema destinado a definir cómo se calcularán las jubilaciones iniciales en los próximos años. La medida apunta a reflejar con mayor precisión la evolución de los salarios y las condiciones económicas del país.

Qué establece la nueva disposición de ANSES

La Disposición 29/2025, publicada por la Subsecretaría de Seguridad Social, confirma la creación de un indicador unificado que reemplazará al sistema vigente hasta noviembre. Este índice comenzará a aplicarse para quienes finalicen su vida laboral o soliciten su jubilación desde el 1° de diciembre de 2025.

¿Cómo presentar online la Libreta AUH para garantizar el cobro del complemento anual?
Mirá también:

¿Cómo presentar online la Libreta AUH para garantizar el cobro del complemento anual?

El objetivo central es que los haberes iniciales sean más coherentes con los ingresos reales percibidos por los trabajadores durante su etapa activa, corrigiendo los salarios históricos según la variación de precios y el movimiento de la economía.

Cómo se calculará la jubilación desde diciembre de 2025

El nuevo indicador combina dos referencias fundamentales del sistema previsional:

  • RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), que mide la evolución de los salarios registrados.
  • Índice de Movilidad Previsional, establecido por la Ley 27.260 y sus actualizaciones, utilizado para ajustar trimestralmente las prestaciones.

Ambos componentes se integrarán en una fórmula única, elaborada según la metodología del Decreto 104/2021 y la Resolución 3/2021. La actualización del índice será trimestral, con el fin de reflejar las variaciones reales de los ingresos y proteger a los futuros jubilados del impacto inflacionario.

La Dirección Nacional de Políticas de la Seguridad Social será la encargada de calcular y publicar oficialmente cada nueva actualización del indicador.

Qué busca el nuevo índice previsional

El nuevo esquema apunta a:

  • Actualizar los salarios históricos, para que se ajusten al valor actual de la economía.
  • Evitar distorsiones provocadas por la inflación en las remuneraciones utilizadas para el cálculo.
  • Fortalecer la equidad y transparencia, asegurando que cada jubilación inicial represente de manera fiel la trayectoria laboral del trabajador.
  • Proteger el poder adquisitivo al momento de iniciar el cobro de la prestación.

El mecanismo permitirá que los futuros jubilados accedan a haberes iniciales más alineados con su carrera laboral y con el contexto económico del país, reduciendo las brechas que históricamente se generaban entre salarios pasados y valores actuales.

Consultas sobre la Tarjeta Alimentar por WhatsApp: ¿Cómo funciona ahora el acceso mediante TINA?
Mirá también:

Consultas sobre la Tarjeta Alimentar por WhatsApp: ¿Cómo funciona ahora el acceso mediante TINA?
ETIQUETAS
Compartir este artículo
tormenta alerta
Granizo, viento y lluvias intensas: La Provincia en alerta por fuertes tormentas
Provincia
IMG 20251114 222213 (1280 x 775 píxel)
Explosión masiva generó alarma en Cañuelas y Ezeiza
Provincia
explosion ezeiza
Tremenda explosión e incendio en Ezeiza: difunden informe oficial
Provincia
Congreso debatirá un nuevo monotributo digital para regular a quienes trabajan en plataformas y servicios online
Nacionales
descuentos-anses-compras-navidenas
Cómo funciona el Tax Free para turistas argentinos y qué tenés que saber antes de viajar
Sociedad
Banco Nación intensifica la lucha contra estafas virtuales y lanza campaña de concientización
La “lista gris” y el botón de pánico: las nuevas herramientas que analiza el BCRA para frenar estafas virtuales
Nacionales
Precios autos 0km Argentina
El regreso del crédito más accesible impulsa la búsqueda de autos 0km y reactiva el interés por los planes de ahorro
Nacionales

Más leídas