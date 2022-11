Desde hace varias semanas que el Loto Plus no tiene un ganador y actualmente acumula el pozo más grande de su historia: más de 3 millones de pesos. Una suma que sin dudas le cambiaría la vida a cualquier argentino; por esa razón muchos usuarios se preguntan "Cómo se juega al Loto Plus" para probar suerte en el próximo sorteo. En esta nota te contamos todo lo que necesitás saber.

Loto Plus

A su vez, otro aspecto que suma interesados en el juego es que, debido a que hace tiempo que el pozo se encuentra vacante, desde la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires realizaron una modificación en el sorteo; con el objetivo de sea un poco más fácil sacar el premio mayor.

¿Cómo se juega al Loto Plus?

El jugador deberá seleccionar seis números del 0 al 45 y con un precio de ticket único se podrá participar de las cuatro modalidades que posee el sorteo. Estas son:

TRADICIONAL

MATCH

DESQUITE

SALE O SALE

Cambios en el Loto Plus

Antes para sacar el premio mayor había que acertar los 6 números principales y luego 2 números más, que iban del 0 al 10 denominados "JackPots".

Desde ahora, para hacerlo más atractivo y que los jugadores tengan más chances de ganar el pozo; el Loto Plus no tiene más esa opción y sólo hay que acertar los 6 números.

Cómo se juega al Loto Plus

¿Cuánto sale el Loto Plus?

El precio del Loto Plus actualmente es de $200 pesos. Recordamos que pagando este valor el jugador podrá participar de las 4 modalidades que posee el sorteo.

Cuándo se sortea el Loto Plus

El Loto Plus tiene dos sorteos semanales en las siguientes fechas y horarios:

Miércoles a las 22:45 horas

a las 22:45 horas Sábados a las 22:30 horas

Por último, vale recordar que los tickets con aciertos deberán ser presentados para su cobro dentro de 15 días corridos; a contar desde el día hábil siguiente al sorteo. Transcurrido ese plazo, el ganador ya no podrá reclamar el pago del premio.