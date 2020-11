Maradona pidió ser embalsamado: ¿Cómo se embalsama un cuerpo?

Un mes antes de fallecer, Diego Maradona dejó un pedido expreso ante escribano público solicitando que el día que muera su cuerpo sea embalsamado.

"Quiero que embalsamen mi cuerpo para que sea exhibido" fue el pedido del astro del fútbol. La familia desconocía este último deseo del ídolo y ahora tendrá que resolver qué hacer.

Como si hubiera presentido que pronto iba a morir, Maradona expresó la voluntad de que su cuerpo sea embalsamado, asegurando que el día que no esté más en este mundo no quiere ser una estatua, sino que la gente lo pueda saludar a él.

"No quiero una estatua, el día que me muera quiero estar yo, quiero que la gente me pueda saludar a mí", fue el pedido de Maradona que quedó constatado ante escribano público.

¿Qué es el embalsamado?

El embalsamamiento evita que el cuerpo de la persona fallecida se deteriore, ademas se evitan los olores de la descomposición ya que elimina la posibilidad de proliferación de microorganismos.

¿Cómo se embalsama un cuerpo?

Primero se lava el cuerpo con germicidas, se limpian los orificios de la nariz y la boca, se colocan algodones en las cavidades para evitar la salida de fluidos y se cose la boca para prevenir posibles contaminaciones.

A continuación, se procede a masajear el cuerpo para eliminar la rigidez y mejorar el aspecto de la piel, con cremas o aceites.

Una vez preparado el cuerpo, se realiza una incisión en la arteria para extraer toda la sangre y se introduce una solución de embalsamamiento, que generalmente es una mezcla de formol, agua y productos químicos.

Las sustancias conservantes evitan que se descompongan los tejidos y los germicidas permiten que no se generen hongos ni moho.

Para evitar todo tipo de bacterias se inyectan grandes cantidades de alcohol, glicerol y formalina.

Por último, gracias a la tanatoestética se mejora el aspecto general de la piel, así como de la cara, el pelo, las manos y las uñas.

Un cuerpo embalsamado necesita un mantenimiento constante, tiene que estar en un lugar frío y poco húmedo.