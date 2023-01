Cómo saber si tengo multas por infracciones de tránsito en la Provincia

La consulta de infracciones de tránsito ya se puede hacer rápidamente de forma 100% online. El gobierno de la Provincia de Buenos Aires lanzó una plataforma en línea para verificar todas las multas de tránsito; y luego realizar el posterior pago de las mismas.

A la hora de renovar el registro de conducir o de transferir un auto exigen el libre deuda de multas. Por eso conviene verificar previamente si no tenés alguna infracción. En ese sentido, no conviene confiarse en no haber recibido nunca una notificación por correo, ya que muchas veces los avisos postales no llegan.

La posibilidad de hacer la consulta de multas de tránsito en la Provincia de Buenos Aires desde Internet, se implementó con el objetivo de agilizar los tiempos y actualizar los vencimientos.

Muchos municipios bonaerenses labran infracciones de tránsito y todo aquel que circule por la Autovía 2, u otra ruta donde hay muchos radares, debería chequear si tiene alguna multa pendiente.

¿Cómo consultar las infracciones de tránsito?

Para realizar las consultas de infracciones de tránsito sólo se necesita el número de DNI. Una vez ingresado, se puede chequear: el acta única de infracción, los juzgados que se encuentren adheridos y las entidades para realizar los pagos.

A su vez, a través del aplicativo se puede imprimir las infracciones de tránsito, consultar ubicaciones y horarios de los juzgados provinciales y municipales y descargar documentación útil. El trámite es 100% online.

¿El trámite tiene algún costo?

No tiene costo, es totalmente gratuito. El aplicativo posibilita las consultas y luego poder descargar los cupones de pago de infracciones de tránsito cometidas en el territorio provincial.

Se trata de un sitio de consulta, que les permite a todos los ciudadanos ingresar sus datos y corroborar si adeuda multas o no.

Cómo saber si tengo multas en la Provincia de Buenos Aires

Consulta de infracciones SINAI: A través de este sitio web podrás consultar las infracciones de aquellas jurisdicciones adheridas al sistema nacional de administración de infracciones.

Consulta de Infracciones Provincia de Buenos Aires: Desde aquí podrás consultar e imprimir tus multas por infracciones de transito y pagarlas online, con tarjeta de crédito o débito.