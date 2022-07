Cuando no recibís respuesta a ninguno de tus mensajes surge la duda ¿me bloquearon? Muchas veces resulta difícil saberlo, por eso en esta nota te dejamos un par de trucos que pueden facilitar saber si un contacto te bloqueó.

Prevenir el abuso, por cuestiones de privacidad y seguridad son algunas de las razones que validan la decisión de bloquear un contacto en WhatsApp. En su página de ayuda sobre el bloqueo, la app afirma lo siguiente:

“Hemos hecho esto intencionalmente ambiguo para proteger su privacidad cuando bloquea a alguien. Por lo tanto, no podemos decirle si alguien más lo está bloqueando”.

En caso de necesitar si te bloquearon o saber si hay otra explicación como que tus mensajes no llegan podes hacer lo siguiente:

¿Cómo saber si te bloquearon en WhatsApp?

Para bloquear a alguien es tan simple como dirigirte a los detalles de un contacto, desplazarte a la parte inferior de la página y seleccionar “Bloquear contacto”. A partir de ese momento, cualquier conversación anterior con esa persona continuará apareciendo en su pestaña de chats, es decir, no se elimina.

Este último dato es relevante para saber si alguien te bloqueó. La razón por la que desaparecerían los mensajes anteriores es porque la otra persona o vos mismo los configuraste para que desaparecieran luego de cierto tiempo.

¿Cuáles son las falsedades para saber si te bloquearon por WhatsApp?

A menudo se suele afirmar que para saber si has sido bloqueado basta con llamar a la persona a través de la plataforma, entonces el teléfono no sonará. Pero esto es totalmente falso.

En realidad, el teléfono sonará pero la persona que te bloqueó no recibirá ninguna notificación de que intentaste llamarla. Otra falsedad al respecto es que si te bloquearon, no verás ningún cambio futuro en su foto de perfil, de hecho, no podrás verla.

Sin embargo, hay algunas cosas que podes observar que quieren si es firme la chance de que te hayan bloqueado. Aquí van los indicadores de un posible bloqueo:

Ignora tus mensajes y ha dejado de hablar con vos

Los mensajes enviados solo muestran una marca, con lo cual, se enviaron pero no se entregaron ni leyeron

El contacto ya no tiene su foto de perfil y estas seguro de que la tenía anteriormente.

Cuando abrís el contacto, tocando el nuevo botón de chat y buscando en la lista, o tocando su nombre en la parte superior de la conversación, su estado de WhatsApp aparece en blanco.

Ya no podes ver la información “última vista” o “en línea” en la parte superior de la conversación de WhatsApp

¿Qué se puede hacer ante un bloqueo de WhatsApp?

Generalmente, cuando bloqueamos un contacto, suele ser porque tenemos una razón para hacerlo. Los motivos que llevaron a ese contacto a bloquear pueden ser igualmente válidos.

En caso de tener que contactarte urgentemente, debes saber que no hay manera de evitar el bloqueo. No podrás contactarte a través de la app hasta que decidan desbloquearte.

Sin embargo, como contas con su número de teléfono, podes contactarte por fuera de WhatsApp. A su vez, un bloqueo de WhatsApp no significa que te encuentres bloqueado por ese contacto en otros canales.