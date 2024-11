Cómo saber si me bloquearon en WhatsApp: Los mejores métodos

WhatsApp es una herramienta esencial para comunicarnos en Argentina. Sin embargo, puede surgir la inquietud de si un contacto te bloqueó. Aunque la app no te avisa directamente, existen varias señales que podés observar para identificarlo. A continuación, te explicamos cómo hacerlo y qué aspectos considerar.

Señales claras para saber si te bloquearon en WhatsApp

Si antes veías la foto de perfil de un contacto y ahora aparece en blanco o no se muestra nada, es posible que te hayan bloqueado. Sin embargo, esta señal no es definitiva, ya que el usuario también puede haber eliminado su foto o configurado la privacidad para que ciertos contactos no la vean.

Nota: Si el contacto bloquea varias funciones a través de configuraciones de privacidad, esto también puede influir.

No aparece la última hora de conexión ni el estado “en línea”

Cuando un contacto te bloquea:

La última conexión desaparece.

desaparece. No podés ver si está “en línea”.

Sin embargo, estas funciones también pueden estar deshabilitadas por ajustes de privacidad.

Los mensajes enviados muestran solo una tilde

Cuando enviás un mensaje y solo ves una tilde (mensaje enviado), sin que se convierta en dos tildes (mensaje entregado), es otra señal de que podrías haber sido bloqueado.

Importante: Esto también puede ocurrir si el contacto está sin conexión o tiene problemas técnicos.

Probá crear un grupo y agregar al contacto. Si WhatsApp muestra un mensaje como “No se pudo añadir este contacto”, es probable que te haya bloqueado. Esta es una de las señales más claras.

Las llamadas de WhatsApp no se completan

Si intentás llamar al contacto por voz o video y las llamadas no se conectan, podría ser una señal más de que te bloquearon.

Métodos adicionales para confirmar el bloqueo

Búsqueda en listas de bloqueo

Podés verificar si el contacto te agregó a su lista de bloqueados:

Pedile a un amigo que lo agregue a un grupo y observá si aparece algún error. Si el contacto no puede ser añadido, es una fuerte indicación de bloqueo.

Preguntas frecuentes sobre bloqueos en WhatsApp

¿WhatsApp avisa si alguien me bloquea?

No, WhatsApp no notifica bloqueos por motivos de privacidad. Sin embargo, las señales mencionadas son buenos indicadores.

¿Qué hago si confirmo que me bloquearon?

Dale tiempo al contacto: Es posible que necesite espacio. No insistas: Intentar contactarlo por otros medios puede generar incomodidad. Reflexioná sobre la relación: Pensá si hubo alguna razón detrás del bloqueo y cómo podés solucionarlo.

¿Es posible saberlo con certeza?

No. WhatsApp protege la privacidad de sus usuarios, por lo que ninguna señal individual es concluyente. Sin embargo, combinar varias de estas señales puede ayudarte a tener mayor claridad.

