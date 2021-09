ANSES: ¿Cómo saber si cobro el IFE 2021?

El gobierno avanza con las nuevas medidas económicas para los sectores económicos más vulnerable, y entre ellas, se espera el cobro del IFE 2021.

Bajo este contexto, la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), activaría en las próximas horas estas medidas; y con ellas, la cuarta edición del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE 4).

Este bono de emergencia se lanzaría de forma renovada, es decir, con algunos cambios; ya que en esta ocasión alcanzaría a 2 millones de personas, por lo que sería un poco más restringido. Seguí leyendo esta nota y conocé cómo saber si vos podrás cobrarlo.

Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)

El IFE, conocido también como “la prestación económica de mayor alcance de la historia” de la Anses; es un bono de emergencia que se abonó en sus 3 ediciones a 8,9 millones de personas.

Dicho bono se abonó anteriormente a los siguientes grupos sociales:

Trabajadores de la economía informal.

Monotributistas sociales y de categorías A o B.

Trabajadores de casas particulares y personas desempleadas.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE).

Nuevo IFE 2021 o IFE 4

El IFE 4 o IFE 2021 llegaría en esta ocasión a un grupo más reducido de personas a diferencia de sus ediciones anteriores. Esto debido a que se espera que en esta ocasión sea para un sector más acotado.

Al respecto, fuentes cercanas al gobierno explicaron que este IFE 2021 está “pensado para los sectores más postergados y más afectados por la inflación, la falta de empleo y la pobreza”.

Requisitos para cobrar el IFE

Aunque en esta ocasión el IFE será más restringido, en el sitio web de la Anses aún se mantienen las condiciones de la edición anterior del bono. Las cuales, para su momento fueron:

Ser argentino nativo o naturalizado.

Tener entre 18 y 65 años.

No convivir con los padres en caso de ser menor a 25 años.

Tener residencia legal en el país de no menos de 2 años desde la fecha de esta solicitud.

Estar desocupado o trabajar en la economía informal.

Ser monotributista inscripto/a en la categoría “A”, “B”, o social.

No estar registrado como monotributista de categoría “C” ni superior, ni algún miembro del grupo familiar.

Ser trabajador/a de casas particulares

No estar privado de libertad bajo cualquier modalidad.

No percibir ingresos por trabajo en relación de dependencia, prestación por desempleo; o jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo; ni planes sociales, salario social complementario o los programas “Hacemos Futuro”, “Potenciar Trabajo” o similares.

Inscripción en el IFE 2021

De momento no hay fecha y aún no habilitaron la preinscripción para el nuevo IFE 2021. No obstante, el organismo tiene disponible el formulario online para actualizar los datos personales y de contacto desde la plataforma online “Mi Anses“.

La sección de “Mi Anses” está disponible en el sitio web de la Anses y esta permite realizar distintos trámites personales de forma virtual. Es importante mantener sus datos actualizados en esta plataforma para agilizar el proceso de inscripción o solicitud en el caso de que se active la inscripción o pre inscripción del IFE.

¿Cómo saber si cobro el nuevo IFE 2021?

Finalmente, actualmente aún no hay alguna instancia para saber si sos beneficiario del nuevo IFE 2021. Sin embargo, la Anses cuenta con un canal virtual que permite chequear los 3 bonos que se entregaron el pasado año 2020. Dicha consulta podés hacerla ingresando con tu CUIL y Clave de Seguridad Social aquí.