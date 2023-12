Facebook es una red social que además se ha convertido en una excelente herramienta para compartir tus experiencias con tus amigos y familiares. Es así como se ha convertido en el medio idóneo para compartir fotos y conservar recuerdos que trascienden las barreras del tiempo. Pero en ocasiones estas fotos pueden ser eliminadas por accidentes, y si no tienes un respaldo de estas puedes que termines echándolas de menos y lamentándote por haberlas borrado aun cuando no querías hacerlo. Si este es tu caso, este artículo es tu mejor aliado, aquí te contamos cómo recuperar las fotos eliminadas de Facebook para evitarte pasar por un mal rato.

¿Por qué se pierden las fotos en Facebook?

Que tus fotos se pierdan o sean eliminadas es algo más común de lo que crees, de hecho, si navegas por internet y haces una búsqueda relacionada a este problema, verás que son muchas las personas que constantemente se encuentran con este inconveniente. Convengamos que esto puede ser un auténtico dolor de cabeza, en especial cuando te urge saber cómo recuperar las fotos borradas de Facebook que tenían un valor sentimental o que simplemente eran importantes para ti.

Las siguientes son algunas de las causas más comunes por las cuales tus fotos pueden desaparecer de esta red social:

Las eliminaste por accidente

Supongamos que estás haciendo una limpieza en tu perfil, a veces es necesario quitar algunas fotos y contenido etiquetado que simplemente ya no quieres que esté ahí. Sin embargo, no estás exento a que alguna foto importante sea eliminada con el resto. Esta es una de las causas más comunes de pérdidas de fotos en esta red social.

Te han cerrado tu cuenta o página

Facebook es una red social cuyas normas comunitarias tienden a ser muy estrictas. Habitualmente, si el contenido que compartes no cumple con las normas, recibirás advertencias y bloqueos temporales en tu cuenta. Cuando sigues infringiendo las normas el resultado es el cierre permanente de tu cuenta, con lo cual existe la posibilidad de que no puedas acceder más a las fotos que habías publicado en ella.

Restricciones de privacidad

Para esta red social el enfoque de la privacidad ha tomado relevancia en los últimos años. Cada usuario puede elegir quiénes pueden y quiénes no pueden visualizar el contenido que publican en sus perfiles. Si has sido etiquetado en fotos, pero el propietario de estas ha restringido quiénes pueden verla (y tú no puedes hacerlo) es probable que no puedas visualizarlas, lo cual puede ser algo molesto.

Tu cuenta ha sido hackeada

Puede que no haya algo más frustrante que descubrir que tu cuenta ha sido bloqueada, especialmente si tenías cosas importantes en ella y si además no posees ningún medio de recuperación. Perder el acceso a tu cuenta puede ser un problema grave, y si tu perfil estaba en modo privado no podrás visualizar lo que habías publicado en ella, incluyendo las fotos. Por lo general, el hackeo de cuentas tiende a ser la más molesta de las causas de pérdidas de fotos.

Problemas técnicos

Facebook es una red social maravillosa, pero sigue sin ser infalible. Algunos problemas técnicos pueden perjudicar la carga de las fotos e incluso impedir que puedas visualizarlas. Si este es el caso, a menudo comunicarte con soporte puede ser la solución, sin embargo, no siempre tienes la suerte de que el problema se resuelva por completo.

¿Cómo recuperar las fotos eliminadas de Facebook manualmente?

Ya hablamos acerca de los escenarios en los cuales puedes perder el acceso a tus fotos de Facebook, ahora es momento de hablar de las posibles soluciones. A continuación te dejamos una pequeña lista de alternativas que puedes poner en práctica para tratar de recuperar tus fotos de manera manual.

Utiliza la Papelera de Reciclaje de Facebook

Muchos dispositivos como teléfonos celulares y ordenadores, cuentan con una “papelera de reciclaje” donde se conservan los elementos eliminados. Facebook ha implementado esta opción, en la cual pueden conservarse las cosas que elimines de tu perfil, incluyendo las fotos. Si has eliminado una foto por accidente, puede que la encuentres en la papelera de reciclaje de Facebook, para acceder a ella en la app tienes que dirigirte a: Tu perfil ˃ Ícono de tres puntos al lado de “Editar perfil” ˃ Registro de actividad. En la parte superior encontrarás la opción de Papelera, así como Archivo, entre otras.

Realiza una restauración a través de una copia de seguridad

Si conservas una copia de seguridad de tus fotos, es posible que puedas recuperarlas sin mayor inconveniente. Puedes tener una copia de seguridad en tu ordenador, e incluso en un disco duro externo para reducir el riesgo de pérdida. Hay quienes prefieren utilizar servicios de almacenamiento en la nube como iCloud, Google Drive u otros servicios como DropBox. Si conservas una copia de seguridad de tus fotos en cualquiera de ellos, es más fácil para ti recuperar las fotos eliminadas de Facebook.

Verifica la “Actividad de Inicio de Sesión” si sospechas que han accedido a tu cuenta

En algunas ocasiones puedes notar algunas cosas extrañas en tu perfil de Facebook, si observas que tus fotos se han eliminado y tú no has tenido que ver con ello, te recomendamos darle un vistazo al apartado de actividad de inicio de sesión de tu cuenta. Para acceder a él tienes que dirigirte a: Menú ˃ Configuración y privacidad ˃ Configuración ˃ Centro de cuentas ˃ Contraseña y seguridad ˃ Dónde iniciaste sesión. Allí encontrarás los dispositivos desde los cuales has iniciado sesión, su ubicación así como la fecha y hora del acceso. Si observas alguno que no reconoces, cierra la sesión y asegúrate de cambiar tu contraseña.

Recoverit: Una manera optimizada de recuperar las fotos eliminadas de Facebook

Recoverit es un poderoso software de recuperación de datos, que te permite tener acceso nuevamente a numerosos tipos de archivos eliminados, como tus fotos de Facebook guardadas. Es una excelente herramienta que combate los principales problemas relacionados con el borrado de imágenes así como otro tipo de archivos. Si guardas las fotos de Facebook descargadas en los dispositivos de almacenamiento como USB, disco duro, tarjeta de memoria, etc, Recoverit es una opción ideal para recuperarlas.

Este software es un sueño hecho realidad para aquellas personas que han perdido sus archivos, y tiene una gran cantidad de atributos excelentes:

· Una interfaz muy fácil de utilizar, por lo que no requerirás de conocimientos técnicos para manejarlo.

· Una potente capacidad para recuperar fotos y otros tipos de archivos.

· Admite más de 1000 tipos de archivos.

· Cuenta con una tasa de recuperación de más del 90%.

¿Cómo utilizar Recoverit para recuperar las fotos eliminadas de Facebook guardadas en tu PC?

Si crees que has subido tus fotos desde tu ordenador, es probable que estas sigan allí. Si no es así, y las has eliminado, sigue siendo posible recuperarlas. Aquí tienes los pasos si quieres saber cómo utilizar Recoverit para recuperar las fotos eliminadas.

Paso a paso para recuperar tus fotos con Recoverit:

Ejecuta Recoverit en tu ordenador y selecciona la ubicación que quieres escanear para buscar tus fotos eliminadas.

Deja que el escaneo se desarrolle con normalidad. Verás que aparecerán en pantalla los archivos recuperados. Espera a que termine todo el proceso. También puedes pausar el escaneo en el momento que consideres adecuado.

Revisa los archivos encontrados. Puedes previsualizar cada uno de los archivos que se recuperaron. Cada una estará filtrada por categoría, selecciona las que desees conservar y haz clic en “Recuperar”.

Almacena los archivos recuperados en una ubicación segura y listo, habrás culminado el proceso.

Otras funciones destacadas de Recoverit

Recoverit es un software excelente que posee funciones básicas de recuperación, pero que también incluye funciones que vale la pena destacar, entre ellas:

· Escaneo avanzado: Recoverit ejecuta dos tipos de escaneos, uno rápido y otro profundo, gracias a lo cual puedes realizar una recuperación selectiva de tus fotos o videos.

· Conservación de calidad: Puedes recuperar tus fotos en 4K, 8K y Ultra HD sin que se pierda su calidad durante el proceso.

· Recuperación de más de 1000 formatos de archivo: Recoverit tiene en su haber la capacidad de poder recuperar archivos en más de 1000 formatos, incluyendo los más comunes hasta los más complejos.

· Reparación de archivos: Además de recuperar archivos, Recoverit es capaz de repararlos en caso de que estén corruptos para que vuelvan a ser utilizados.

¿Por qué utilizar Recoverit para recuperar tus fotos?

· Es una herramienta segura y confiable.

· Más de 20 años de experiencia en el mercado certifican su eficacia.

· Recupera archivos de diversos dispositivos.

· Es uno de los software de recuperación con mayor porcentaje de efectividad: 95%.

· Es reconocido a nivel mundial por empresas de talla internacional.

· Ofrece una recuperación avanzada de fotos y también de videos.

· Preserva la calidad de los archivos.

Conclusión

No es exagerado decir que Recoverit es una de las mejores herramientas para recuperar archivos, ha sido creado para cubrir las necesidades de todos los usuarios. Tener este software a tu disposición, te garantizará poder recuperar tus fotos de Facebook, esas que conservan una gran parte de tus vivencias y tus recuerdos.

Recoverit es un software eficaz, seguro y confiable, en el cual puedes depositar tus necesidades de recuperación de archivos. Es de hecho, una de las soluciones más confiables cuando se trata de recuperar las fotos eliminadas de Facebook. Si quieres disfrutar de todas sus ventajas, asegúrate de descargarlo e instalarlo en tu ordenador, está disponible tanto para Windows como para Mac.