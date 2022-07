¿Cómo rastrear un celular? Guía Paso a Paso

¿Quieres saber cómo rastrear un teléfono ? Rastrear un teléfono por número sería realmente conveniente y ahorraría mucho tiempo de investigación, pero desafortunadamente no es posible, a pesar de que hay muchos sitios en línea que le brindan el rastreo de teléfonos celulares gratuitos, estos no son recomendados o no son seguros .



Lo que puede hacer es usar aplicaciones para rastrear números de teléfonos celulares, por supuesto, antes de que se pierda el teléfono, esta es una excelente opción para rastrear números de teléfonos celulares.

¿Para qué sirve rastrear un celular?

Principalmente, rastrear un celular es para saber la ubicación del teléfono por si te lo han robado o lo has perdido en la calle.

En pocos pasos, podrás rastrear tu teléfono en tiempo real en caso de tener la ubicación exacta para irlo a buscar. ¡Seguí obteniendo más información más abajo!

¿Como rastrear celular iPhone?

¿Si quieres saber cómo rastrear un iPhone robado? Siga estos pasos para rastrear teléfonos celulares en línea:

Inicie sesión en iCloud.com/find con sus credenciales de acceso en un navegador web o vaya a la aplicación “Buscar” en otro iPhone para rastrear teléfonos celulares gratis. Luego haga clic en “Todos los dispositivos”. Seleccione el dispositivo que necesita para rastrear su teléfono celular iPhone (el nombre del dispositivo aparece en el medio de la barra de herramientas). Iniciará el proceso de seguimiento del teléfono celular iPhone robado de inmediato. Si realizaste los pasos bien, verás su teléfono móvil ubicado en el mapa.

¿Cómo rastrear celular Android?



Si perdiste tu teléfono celular y deseas rastrear su dispositivo móvil Android, debe seguir los sencillos pasos.

Vaya a android.com/find e inicie sesión en su cuenta de Google para rastrear teléfonos celulares de Google. El teléfono móvil extraviado será notificado inmediatamente. En el dispositivo al que has accedido, aparecerá un mapa con la ubicación del teléfono, logra rastrear el móvil con Google. Luego seleccione las acciones que desea realizar: Reproducir sonido: independientemente de la configuración del tono de llamada móvil, su teléfono celular sonará durante 5 minutos para que pueda rastrear el teléfono celular. Bloqueo del dispositivo: si ha configurado una configuración de bloqueo, esta opción bloqueará su teléfono con su PIN, patrón o contraseña. Puede agregar un mensaje o número de teléfono a la pantalla de bloqueo para ayudar a rastrear su teléfono celular o encontrarlo gratis. Borrar dispositivo: borre permanentemente la información de su teléfono. Es posible que no se borre el contenido de la tarjeta SD, una vez hecho no podrás rastrear el teléfono móvil

Aspectos a tener en cuenta para rastrear celular usando GPS Android:

El celular debe estar encendido para rastrear celular Samsung o cualquier otro dispositivo Android.

Visitó la cuenta de Google antes y el GPS habilitado lo ayudará a rastrear el teléfono celular robado.

Tener acceso a Internet y habilitar la función “Buscar mi dispositivo” para poder localizar mi teléfono móvil de Google. Si no tiene Internet, pídale a alguien que active el uso compartido de datos en su teléfono móvil.

La ubicación que se muestra en el mapa es aproximada y puede no ser precisa para el rastreo de teléfonos celulares de Google.

¿Cuáles son las mejores aplicaciones para rastrear un celular?

Hay muchas aplicaciones para rastrear teléfonos celulares de forma gratuita, y algunas de ellas deben registrarse para rastrear teléfonos celulares.

A continuación, te mencionaremos algunas aplicaciones para rastrear un celular de forma gratis o paga.

Entre las apps gratuitas podemos encontrar:

FamiSafe Location Tracking

Where’s My Droid

Find My Device

Glympse

Phone Tracker for iPhones

Por otro lado, si quieres pagar por este servicio digital de rastrear tu celular puedes hacerlo con estas aplicaciones móviles:

Spyic

Avast Antivirus & Security

Life360

McAfee Mobile Security

Flexi Spy

Lo más importante es que a través de tu PC puedes sincronizar tu dispositivo con la aplicación y así puedes rastrear fácilmente mi móvil, aunque no te garantiza que puedas recuperarlo ya que depende de varios factores.

F.A.Q: Preguntas frecuentes acerca de cómo rastrear un celular

¿Puedo rastrearlo si esta apagado?

No. Al estar apagado, la ubicación GPS no enviará la señal en tiempo real, solamente dirá cual fue la ubicación antes de apagarse.

¿Puedo rastrear un celular por IMEI?

¿Deseas saber cómo rastrear un celular por IMEI? Lamentablemente, no es posible rastrear un celular por IMEI.

Pero si buscas en la web encontrarás infinidad de sitios que te venden esta habilidad y los pasos a seguir para rastrear un número de celular gratis con tu IMEI, que debes No confíes a menos que brindes certeza sobre la capacidad de recuperación de tu móvil.

¿Puedo rastrearlo si no tiene conexión a internet?

En caso de no tener datos móviles en tu celular, podrás rastrear sin problemas