¿Cómo protegerte de los ciberdelincuentes en WhatsApp?

Luego de que cientos de usuarios reportaran el recibo de mensajes irregulares, se comenzó a alertar sobre la existencia de ciberdelincuentes que andan acechando la aplicación de mensajería más usada en el mundo: WhatsApp. En esta nota te contamos cómo protegerte.

Al parecer, se trata de una alerta de pishing en el que el usuario recibe un mensaje indicándole un nuevo inicio de sección.

“Parece que la APIs de Whatsapp está generando nuevos tooling para scammers. Te mandan un mensaje con link incluido para que solo toques en tu whatsapp y no se sabe cuál es el destinatario real”, indico Nico Bourbonni, un usuario de Twitter.

A su vez, el Director de la Licenciatura en Gestión de Negocios ITBA, Luis Paolini, alertó a iProUP: “La verdad que cualquier cosa digital es un peligro para los usuarios si no se sabe lo que se está haciendo”.

“Los Bot de la Ciudad, por ejemplo, ya hace rato que lo usan. Empiezan básicamente a probar todos los números de teléfono y el que contesta, contesta. Y te roban los datos de la cuenta., detalló.

¿Cómo protegerte de los ciberdelincuentes?

No recibas premios:

“Nadie te va a regalar nada” señala Paolini. En caso de que llegue un mensaje de “¡Felicidades!, te ganaste un premio“, o “tenes un premio para retirar“, no es real. Descarta el mensaje, no presiones ese link en caso de que no te hayas anotado previamente para ganar un premio.

Las “descargas pendientes”:

Es otra forma en la que podes recibir un virus, mediante la recomendación de actualizar aplicaciones o descargas pendientes. “Esta aplicación dejará de ser gratuita y debes descargar esta actualización“, es un mensaje falso.

No descargues programas por WhatsApp, las actualizaciones siempre se hacen a través de App Store.