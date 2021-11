¿Cómo inscribirse al Plan “Mi Pieza”?: Ya está abierta la segunda inscripción

El gobierno abrió la segunda inscripción al plan Mi Pieza que otorga hasta 240.000 pesos a mujeres para refacciones en sus viviendas y que se paga a través de la Anses. En las primeras 48 horas poco más de 33 mil mujeres se inscribieron a esta nueva etapa.

El Plan Mi Pieza está apuntado a refacciones y ampliaciones de viviendas de barrios populares, lo que equivale a casi 8.000 millones de pesos de inversión para 35.186 mujeres que “ya comenzaron a ser utilizados”, acorde al Ministerio de Desarrollo Social.

La medida es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE). Conocé a continuación cómo inscribirse.

Plan Mi Pieza

¿Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse?

La inscripción estará abierta hasta el domingo 28 de noviembre y el sorteo para definir las beneficiarias se realizará el próximo miércoles 8 de diciembre. En él participarán las mujeres que se inscriban durante este segundo llamado sumadas a las casi 70 mil que ya están anotadas y no salieron sorteadas en octubre.

¿Cuándo cobro el Plan Mi Pieza?

La línea de financiamiento depende de la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social que le entrega a las ganadoras 100 mil o 240 mil pesos en dos cuotas del 50%, a través de su cuenta en Anses.

La primera cuota empezó a entregarse a principios de noviembre a unas 12 mil mujeres y está destinada al inicio de los trabajos. La segunda, la recibirán luego de validar el avance de la obra a través de una aplicación de celular.

Mi Pieza Inscripción 2021

Cómo inscribirse al Plan Mi Pieza

Para inscribirse en Mi Pieza, primero debés conocer los requisitos, para saber si podés participar. Detallamos los mismos a continuación:

Ser mujer

Tener más de 18 años de edad

de edad Ser argentina o tener residencia permanente

o tener residencia permanente Ser residente de un Barrio Popular del RENABAP

Contar con Certificado de Vivienda Familiar

En caso de cumplir con los requisitos podés iniciar la inscripción al plan Mi Pieza, el proceso de registro en el programa que otorga hasta $240.000 se puede realizar desde el siguiente enlace: argentina.gob.ar/desarrollosocial/mipieza

Con esta segunda tanda, se busca sumar a aquellas mujeres que no alcanzaron a anotarse hasta el momento, mientras que aquellas que no salieron sorteadas en octubre NO necesitarán hacer ningún trámite para participar del sorteo del 8 de diciembre.

Nota relacionada: Cómo sacar el Certificado de Vivienda Familiar

Recordamos que, el programa Mi Pieza es compatible con cualquier prestación social, incluido el plan Potenciar Trabajo, pero quienes no completen el avance de obra quedarán inhabilitadas para nuevas líneas de asistencia económica.