¿Cómo funciona el nuevo peaje automático y qué tenés que hacer si no tenés el dispositivo?

Por Denisse Helman
¿cómo funciona el nuevo peaje automático y qué tenés que hacer si no tenés el dispositivo?

La empresa Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa) puso en marcha su primer pórtico Free Flow para cobrar el peaje de manera 100% automática y sin barreras físicas.

Ubicación exacta del nuevo pórtico y retiro de divisiones

El nuevo dispositivo tecnológico quedó habilitado este jueves 15 de octubre de 2026.

La estructura metálica elevada se encuentra ubicada a la altura del kilómetro 7,4 (Dock Sud), operando en sentido hacia CABA.

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En simultáneo, se iniciaron las obras para retirar las viejas separaciones viales existentes entre los kilómetros 7,2 y 9,8, un proceso nocturno que demandará dos meses para devolver los cuatro carriles originales a la traza.

Cómo funciona el sistema automático sin barreras

El mecanismo utiliza cámaras de alta definición y antenas de lectura remota integradas sobre la calzada.

Los sensores leen la patente o detectan el dispositivo TelePASE en milisegundos sin obligar a los vehículos a frenar o reducir su velocidad.

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Para los automovilistas adheridos al sistema digital, el débito del peaje se realiza de forma automática e imperceptible al cruzar por el pórtico.

Opciones para conductores sin TelePASE y riesgo de multas

Quienes circulen por el sector sin el dispositivo de lectura automática no se detendrán en ninguna cabina.

El paso quedará registrado mediante la fotografía de la patente y el cobro deberá gestionarse a través de canales de pago digitales diferidos.

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Aquellos usuarios que omitan abonar el importe dentro de los plazos estipulados incurrirán en infracción y quedarán sujetos a multas por falta de pago.

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