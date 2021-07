¿Cómo está Julian Weich? Estado de salud del conductor

El reconocido conductor de televisión Julián Weich se encuentra internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) tras sufrir una complicación en su salud al contraer coronavirus. En las últimas horas, su médico personal Mario Fitz Maurice compartió información sobre cómo está Julián Weich.

Julian Weich

“Le agregamos una medicación la semana pasada y respondió bien. Los parámetros bioquímicos que marcan el proceso inflamatorio bajaron, pero el fin de semana tuvo una evolución tórpida. Empezó a tener más requerimiento de oxígeno para poder respirar mejor y por una cuestión de seguridad decidí pasarlo a terapia intensiva”, detalló su médico.

¿Cómo está Julian Weich?

El médico de Julián Weich dijo que: “Desde hace 24 horas se encuentra más estable, pero está en terapia intensiva por una cuestión de seguridad. Ahora me sonríe y me habla, hoy me dijo que se sentía mejor que ayer”, aseguró el doctor.

Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento

“Que en las últimas horas no hayan surgido complicaciones juega a favor y que no esté peor es una buena noticia”, sostuvo. Su estadía en terapia depende de cómo vaya evolucionando su cuadro, pero por el momento Julián Weich se cuenta con el cuidado permanente del equipo médico.