WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea número uno del planeta. Millones de personas usan sus servicios para comunicarse con amigos, familiares, trabajadores y clientes. Se puede encontrar y descargar de manera fácil y rápida en móviles Android e iOS.

WhatsApp se convirtió en la App de comunicación favorita de los usuarios gracias a sus múltiples funcionalidades, como mensajes personalizados, videos, imágenes y stickers.

Sin embargo, algunas personas curiosas como nosotros, nos preguntamos si es posible enviar mensajes en blanco en WhatsApp.

Si bien no tiene ninguna finalidad más allá de hacer la broma, o generar curiosidad en el remitente, siempre es divertido aprender trucos de WhatsApp.

Por eso queremos mostrarte esta guía de cómo enviar mensajes en blanco en WhatsApp para hacerles la broma a tus amigos. Sobre todo hoy que es el Día de los Inocentes.

¿Cómo enviar mensajes en blanco en WhatsApp?

Como mencionamos, no hay un motivo más allá de hacer la broma o divertirse molestando a terceras personas, para enviar mensajes en blanco en WhatsApp.

Enviar mensajes vacíos en WhatsApp de forma directa no es posible en estos momentos. Incluso si comienzas presionando la espaciadora, mientras no contenga un mensaje, un símbolo o sticker, WhatsApp no habilita la opción de enviar.

Sin embargo, eso no quiere decir que no sea posible. Valiéndonos de trucos podemos dejar en suspenso a nuestros amigos o familiares con mensajes vacíos.

Cómo enviar mensajes en blanco en WhatsApp

Y eso es precisamente lo que venimos a mostrarte a continuación.

Te tenemos tres trucos simples, pero efectivos, para enviar mensajes en blanco WhatsApp para que lo uses en tu día a día. Unos son más rápidos que otros, así que puedes escoger el que más te guste.

Copiar espacio en Blanco

Este es un hack de WhatsApp que pocas personas conocen. Muchos se van por la segunda opción que mencionaremos, que es bajar una aplicación, pero en realidad podemos enviar mensajes vacíos copiando el espacio en blanco de la barra de navegación entre palabras y pegarlo en el teclado de la aplicación de mensajería.

Por alguna razón, WhatsApp reconoce el espacio entre palabras como algo funcional, así que nos valemos de ese vacío para realizar nuestra broma de mensajes en blanco.

Estos son los pasos que debes seguir:

Abre una pestaña en el navegador de tu PC o Móvil

Escribe cualquier palabra que contenga espacios y presiona buscar en el navegador

Resalta el espacio entre las palabras con el cursor y copia el espacio

Abre WhatsApp desde tu teléfono u ordenador

Abre una nueva ventana de conversación con un amigo

Pega el espacio en el teclado

Presiona enviar

Bajando aplicación

En estos días modernos de digitalización existen aplicaciones prácticamente para todo lo que te imagines. Encontramos programas que si bien no es algo que nos ayudaría en nuestro día a día, pueden sacarnos de un aprieto o satisfacer nuestras necesidades así sean tontas, como enviar un mensaje en blanco en WhatsApp para hacerle la broma del día de los inocentes a nuestros contactos.

Una aplicación que hace esto por nosotros se llama ‘Vacío’. Se encuentra disponible en la Play Store, no pesa nada y hace el trabajo de enviar mensajes sin contenido.

Así puedes usarla:

Ve a la Play Store de tu móvil

Busca la aplicación ‘Vacío’

Descarga la aplicación

Abre la aplicación

Presiona en ‘enviar mensaje’

Elige el contacto de WhatsApp al que deseas enviarle mensajes vacíos

Haz clic en el botón de enviar

Puedes repetir la operación las veces que quieras.

Carácter no identificable

Otra forma en que podemos enviar este mensaje vacío es copiando un carácter no identificable en la aplicación. WhatsApp, por alguna razón, no admite algunos caracteres. Aunque identifica que hay contenido en el teclado, cuando enviamos el mensaje, llega en blanco, como si no tuviese ningún elemento.

Cómo escribir mensajes vacíos en WhatsApp

Podemos tomar este error como una oportunidad para enviar nuestros mensajes en blanco. Te decimos cuál carácter enviar y cómo hacer para que llegue completamente vacío:

Copia este carácter entre comillas dobles: "ﱞ"

Abre la aplicación de WhatsApp web

Selecciona la persona, o conversación grupal, donde desees enviar el mensaje vacío

Pega el carácter en la pantalla. Cuando vayas a enviarlo, elimina las comillas dobles

Presiona el botón de enviar

Verás cómo llega un mensaje en broma a tus amigos.

Vale la pena mencionar que esto solo funciona para WhatsApp Web. Aunque, una vez que envíes el mensaje, puedes copiarlo desde la aplicación y enviarlo sin problemas a tus contactos.