Cómo eliminar una cuenta de Instagram paso a paso 2022

Si te cansaste, quieres tiempo libre para dedicarte por completo a tu trabajo y estudios, o simplemente lo intentaste creándote una cuenta, pero descubriste que no era para ti, esta publicación sobre cómo eliminar una cuenta de Instagram paso a paso te ayudará.

Cómo eliminar mi cuenta de Instagram para siempre

Instagram es una de las redes sociales más populares del momento. En la aplicación para celular puedes compartir imágenes y momentos de tu vida con amigos y familiares. También puedes seguir a los famosos y sentirte parte de una gran comunidad.

Sin embargo, no todo es color de rosa: plataformas como Instagram, Twitter o Facebook llegan a ser adictivas y consumen tiempo valioso que podríamos dedicárselo a otras actividades, como pasar tiempo con nuestros hijos, padres o pareja.

Para eliminar tu cuenta de Instagram tienes dos opciones: hacerlo de forma temporal, por si cambias de opinión, o de manera definitiva, si ya no quieres saber nada de la aplicación.

En esta sección te mostramos cómo borrarla para siempre. Veamos cuál es el paso a paso:

Inicia sesión en Instagram. Coloca tu nombre de usuario y contraseña.

Haz clic en el siguiente enlace: instagram.com/accounts/remove/request/permanent/

Te aparecerá una pantalla preguntando el motivo de tu partida. Hay varias opciones, como: no tienes tiempo, te desconcentra, te preocupa tu privacidad o aparecen demasiados anuncios. Si no es ninguna de esas, entonces presiona en ‘Otro motivo’.

Una vez seleccionado, te pedirá que ingreses nuevamente tu clave. Hazlo y presiona el botón de ‘Eliminar (nombre de usuario)’.

Listo. Con eso será suficiente para decirle adiós a Instagram en tu celular. Recuerda que al acceder a eliminar la cuenta, perderás el contenido de tu perfil: Imágenes, fotografías con amigos, recuerdos en ‘historias’, videos divertidos o emotivos, reels, conversaciones privadas y comentarios en las publicaciones.

Recuerda que si deseas volver a formar parte de la comunidad en el futuro, tendrás que crearte una cuenta nueva.

Cómo eliminar Instagram de manera temporal

La otra opción que te contábamos era deshabilitar Instagram de forma temporal. Esencial si solo quieres desintoxicarte de las redes por unas semanas o eliminar las distracciones mientras te preparas para un ascenso o superar los exámenes finales.

Esta opción es aún más sencilla y te tomará tan solo segundos:

Entra en Instagram y coloca tus credenciales: nombre de usuario y contraseña.

Ve a tu página de perfil y presiona sobre tu foto de usuario.

Haz clic en ‘Ajustes’ y después en ‘Editar Perfil’ .

y después en . En la nueva página de menú desplázate hacia abajo y cliquea ‘desactivar temporalmente mi cuenta’.

En esta opción no perderás tus datos, imágenes y conversaciones. Quedarán almacenadas en la base de datos de la red social. Aunque, para el resto de los usuarios, parecerá que hubieses borrado tu cuenta permanentemente.

En caso de que desees reactivar tu cuenta de Instagram, debes iniciar sesión con tus credenciales y automáticamente la plataforma te devolverá tu cuenta.

¿Por qué no se borra mi cuenta de Instagram?

¿Seguiste el paso a paso y tu cuenta no desaparece? Te recomendamos hacerlos desde la versión para escritorio del celular o en una PC, ya que borrar Instagram desde la aplicación no siempre funciona, puesto que no está diseñada para eso, sino que es una extensión de la versión para navegadores.