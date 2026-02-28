Cómo desconocer una compra en Visa: lo que necesitás saber para recuperar tu dinero en 2026

Encontrarse con un consumo desconocido en el resumen de la tarjeta Visa es una de las situaciones más estresantes para cualquier usuario en Argentina. Ya sea por un error administrativo del comercio o por un caso de fraude o clonación, actuar con rapidez y precisión es fundamental para no perder el dinero. En 2026, los procesos de impugnación de cargos se han digitalizado casi por completo, pero los plazos legales siguen siendo estrictos.

Si detectaste un movimiento sospechoso en tu Visa Home o en el Home Banking de tu banco (Galicia, Santander, BBVA, Banco Nación, entre otros), tenés derechos respaldados por la Ley de Tarjetas de Crédito 25.065. En este artículo te explicamos el paso a paso actualizado para desconocer una compra, los plazos que no podés dejar pasar y qué hacer si el banco rechaza tu reclamo.

El plazo crítico: ¿cuánto tiempo tengo para reclamar?

Este es el dato más importante que tenés que grabar: según la normativa vigente en Argentina, tenés un plazo máximo de 30 días corridos para impugnar un resumen. Este tiempo se cuenta a partir de la recepción del resumen (ya sea en papel o por vía digital a tu correo electrónico).

Es un error común pensar que el plazo empieza cuando uno lee el resumen. No, la cuenta regresiva inicia cuando el banco pone a disposición el documento. Si dejás pasar esos 30 días, se considera que aceptás tácitamente todos los consumos detallados, lo que hace mucho más difícil cualquier reclamo posterior ante Defensa del Consumidor o la Justicia.

Paso a paso para desconocer una compra en Visa Argentina

Existen dos vías principales para iniciar el trámite. Aunque muchos prefieren llamar por teléfono, la vía digital es hoy la más recomendada porque genera un comprobante automático del reclamo con fecha y hora.

Opción 1: A través de Visa Home (Portal de Socios) Ingresá a la web oficial de Visa y logueate. Dirigite a la sección “Gestionar” y luego a “Reclamos de consumos” . Allí podrás seleccionar los movimientos que no reconocés. El sistema te preguntará si tenés el plástico en tu poder para determinar si fue un robo de datos online o una clonación física.

Ingresá a la web oficial de Visa y logueate. Dirigite a la sección y luego a . Allí podrás seleccionar los movimientos que no reconocés. El sistema te preguntará si tenés el plástico en tu poder para determinar si fue un o una clonación física. Opción 2: Home Banking de tu banco emisor Bancos como Galicia, Santander o BBVA tienen opciones directas en su sección de tarjetas. Buscá el consumo sospechoso, hacé clic en los tres puntos de opciones y seleccioná “Desconocer consumo” . En 2026, la mayoría de las apps permiten adjuntar capturas de pantalla o pruebas si el cargo es duplicado.

Bancos como tienen opciones directas en su sección de tarjetas. Buscá el consumo sospechoso, hacé clic en los tres puntos de opciones y seleccioná . En 2026, la mayoría de las apps permiten adjuntar capturas de pantalla o pruebas si el cargo es duplicado. Opción 3: Vía telefónica Si preferís hablar con un operador, podés llamar al Centro de Atención al Cliente de Visa. Para Capital y GBA es el (011) 4379-3400 y para el resto del país el 0810-666-3400. Asegurate de anotar el número de reclamo que te proporcionen.

Qué información debés tener a mano

Al momento de realizar el reclamo, el sistema o el operador te pedirán datos específicos de la transacción. No tenerlos puede demorar el proceso y poner en riesgo la devolución.

Dato requerido Por qué es importante Nombre del comercio Aparece en el resumen. A veces es el nombre legal y no el de fantasía. Fecha de la operación Permite identificar si estabas en ese lugar o si fue una compra nocturna. Importe y moneda Fundamental si el cargo es en dólares (por los impuestos asociados). Número de comprobante Es el código alfanumérico que figura junto al consumo en el resumen.

¿Qué pasa con los impuestos si el cargo es en dólares?

Uno de los mayores dolores de cabeza en Argentina ocurre cuando el consumo desconocido es en dólares. Al realizarse el cargo, se disparan automáticamente impuestos como el PAIS y las percepciones de AFIP.

Al desconocer la compra, debés exigir que el reintegro incluya no solo el valor del producto, sino también la devolución proporcional de todos los impuestos cobrados. En 2026, los bancos están obligados a realizar este ajuste, pero es vital que controles el resumen siguiente para verificar que el crédito fiscal sea correcto.

Derechos del usuario durante la investigación

La Ley 25.065 protege al consumidor mientras el banco investiga la veracidad del reclamo. Estos son tus derechos fundamentales durante el proceso:

No pagar el monto impugnado: Podés pagar el resto del resumen y dejar pendiente el cargo que desconociste. El banco no puede cobrarte intereses sobre ese monto mientras dure la investigación.

Podés pagar el resto del resumen y dejar pendiente el cargo que desconociste. El banco sobre ese monto mientras dure la investigación. Uso continuo de la tarjeta: El banco no tiene derecho a bloquear tu tarjeta ni reducir tu límite de compra solo porque hiciste un reclamo (a menos que vos pidas el bloqueo por seguridad).

El banco ni reducir tu límite de compra solo porque hiciste un reclamo (a menos que vos pidas el bloqueo por seguridad). Plazos de respuesta: La entidad debe acusar recibo en 7 días y resolver el tema en 15 días (o 60 si la compra fue en el exterior).

¿Qué hacer si el banco rechaza el desconocimiento?

Si la entidad financiera sostiene que la compra es válida y vos estás seguro de que no la hiciste, no todo está perdido. El siguiente paso es escalar el reclamo a Defensa del Consumidor a través del portal nacional o de las oficinas locales (OMIC).

También podés presentar una denuncia ante el BCRA (Banco Central de la República Argentina) bajo la figura de “Usuario de Servicios Financieros”. En muchos casos, los bancos prefieren realizar el reintegro antes de llegar a una instancia de mediación o multa administrativa.

Consejos de seguridad para evitar estafas en 2026

Prevenir es mejor que curar. Con el aumento de los pagos contactless y las compras online, protegé tu tarjeta con estas medidas: