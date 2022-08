¿Cómo bloquear tu celular en caso de pérdida o robo?

Actualmente y con el uso frecuente de billeteras virtuales, se vuelve fundamental saber cómo bloquear el acceso a tu celular en caso de perderlo o de que te lo roben. En esta nota te contamos cómo hacerlo para asegurar tu información privada.

Contraseñas, fotos, e información de tu tarjeta de crédito pueden estar en peligro en caso de robo, es trascendental bloquear tu dispositivo lo antes posible posterior al robo o a la pérdida.

¿Cómo bloquear tu celular en caso de robo o de pérdida?

Es necesario tomar una serie de precauciones para minimizar el daño de perder tu celular, aquí te mostramos algunos pasos para implementar antes de perder tu celular.

Establecer un código de acceso seguro

Paso 1: Para bloquear un celular robado es necesario establecer un PIN o contraseña seguros, con lo cual es necesario evitar usar contraseñas o códigos sencillos como 1234 o 0000.

Paso 2: Para habilitar un PIN o contraseña para tu celular en Android debes dirigirte primero Configuración

Paso 3: Hace click en Seguridad y luego elegí “Bloqueo de pantalla”

Paso 4: Elegir el estilo de bloqueo de pantalla que desees.

Paso 5: Ingresá un nuevo código de acceso o patrón de desbloqueo.

En caso de tratarse de un iPhone podes activar un código de acceso y bloquear tu celular de esta forma:

Paso 1: Abrí Configuración

Paso 2: Elegí Face ID y contraseña (o Touch ID y contraseña).

Paso 3: Encendé la contraseña

Paso 4: Ingresá una nueva contraseña

En caso de que tu teléfono tenga un escáner de huellas dactilares o reconocimiento facial, asegúrate de activarlos, ya que agregan otra capa de seguridad que será dificil de descifrar en caso de robo y te servirá para bloquear tu celular.

Activa Buscar mi dispositivo o Buscar mi iPhone

Se trata de un paso fundamental para bloquear tu celular, consiste en habilitar Buscar mi dispositivo (Find My Device en inglés) o Buscar mi iPhone en la configuración para asegurarte de que realmente podes encontrar, deshabilitar de forma remota y borrar tu teléfono perdido.

Esto hará que sea más probable que realmente puedas recuperar tu celular. Para habilitarlo debes:

Paso 1: Ir a Configuración

Paso 2: Selecciona Seguridad

Paso 3: Elegí Buscar mi dispositivo

Paso 4: Asegúrate de que la opción esté encendida

En un iPhone debes:

Paso 1: Abrí Configuración

Paso 2: Toca tu nombre en la parte superior de la pantalla de Configuración

Paso 3: Presiona Buscar mi iPhone o Find My Device

Paso 4: Activá las funciones que deseés utilizar

¿Qué hacer en caso de perdida o robo de tu celular?

Alguna de las claves para bloquear tu telefono te servirán para hallarlo mientras que otras para evitar que te roben la información.

Llamá o enviá n mensaje de texto a tu celular perdido

Es el primer paso en caso de perdida para saber que quizá está cerca. En caso de que realmente esté perdido puede que alguien lo haya encontrado e intente devolverlo. Es importante hacer esto en cuanto notes la perdida antes de que la batería se agote.

Hacé que suene

Podes emplear Find My Device o Find My iPhone para hacer que tu teléfono reproduzca un sonido, es útil si no tenes otro dispositivo a mano para llamar o enviar mensajes de texto

En Android:

Paso 1: Dirigite a este link en una computadora cercana u otro teléfono

Paso 2: Si se te solicita, inicia sesión en tu cuenta de Google

Paso 3: Hace clcik en tu dispositivo

Paso 4: Presiona Reproducir sonido

En iPhone:

Paso 1: Dirigite a este link desde una computadora o desde otro celular

Paso 2: Inicia sesión con tu ID de Apple

Paso 3: Hace click en tu dispositivo

Paso 4: Presiona Reproducir sonido

¿Cómo bloquear tu celular robado paso a paso?

En caso de no poder ponerte en contacto con nadie cuando intentar llamar o enviar un mensaje, lo más pertinente es bloquear tu celular para evitar que accedan a información privada con datos confidenciales.

Para hacerlo, necesitar haber habilitadola función antes de que desapareciera.

En Android:

Paso 1: Dirigite a este link

Paso 2: Si se te solicita, inicia sesión en tu cuenta de Google

Paso 3: Presiona el dispositivo que deseas desactivar

Paso 4: Hace click en Dispositivo seguro para bloquear celular robado,

Si tenes un dispositivo de Android activado en tu cuenta de Google podrás desactivarlo y borrar todos los datos de forma remota.

En iPhone:

Paso 1: Dirigite a este link

Paso 2: Inicia sesión con tu ID de Apple

Paso 3: Hace click en Borrar iPhone para deshacerte de todo.

En cualquier opción, tene en cuenta que incluso recuperando el celular, podrías perder todos los datos igualmente. Por lo cual es fundamental realizar una copia de seguridad de tu dispositivo previamente.

Otras opciones para proteger la información de tu celular perdido o robado