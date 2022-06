¿Cómo anotarse en Gran Hermano 2022? Ya está abierta la inscripción

Telefe confirmó que regresa Gran Hermano, el reality más popular del mundo que revolucionó la televisión. Conoce a continuación cómo anotarse para ser uno de los participantes del programa.

Como en ediciones anteriores, en Gran Hermano 2022 un grupo de participantes deberá superar diferentes pruebas y eliminaciones para llegar a la final y llevarse el gran premio.

Preparate para el regreso del reality número 1 en el mundo 💥 Vuelve a Telefe: #GranHermano 😉 ¿Qué sos capaz de hacer para ganar?



Anotate AHORA 👉 https://t.co/jR8vjshJ86

Según indicaron desde la producción, en la casa habrá 30 cámaras que grabarán todo durante las 24 horas del día, sumado a cuatro dispositivos infrarrojos que captarán lo que ocurre en las habitaciones.

En esta oportunidad, estará a cargo de la conducción, Santiago del Moro, tendrá sus ediciones en televisión en vivo, mientras que mostrarán a través de servicio de streaming de Pluto TV, las 24 horas.

¿Cómo anotarse en Gran Hermano 2022?

La publicidad del programa plantea el desafío para los participantes: “Sin celular, sin comunicación con el afuera, haciendo lo más difícil que podes hacer: no tenés que cantar, no tenés que bailar, no tenés que cocinar… tenés que ser vos los 7 días de la semana. Eso es realidad, esto es un verdadero reality”.

A través de su cuenta de Twitter, Telefe informó que ya se encuentra abierta la inscripción para participar de los castings donde elegirán a los participantes de la nueva edición de Gran Hermano 2022.

Para ello, deberán completar un formulario en el sitio web granhermano.mitelefe.com. Pueden anotarse todas aquellas personas que tengan “entre 18 y 101 años”, especificaron.