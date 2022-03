¿Cómo aliviar el dolor de garganta? 10 recetas naturales

Casi llega el otoño y con ello los primeros cambios de temperatura y muchas personas son propensas a los dolores de garganta. Con ese motivo, te contamos cómo aliviar el dolor de garganta de forma natural, sin medicamentos.

Molestias para tragar, irritación o inflamación son las manifestaciones más frecuentes. Pero si el dolor persiste o es severo, lo más recomendable es dirigirse al médico ya que el diagnóstico podría ser más grave.

Para situaciones de poca gravedad hay numerosos remedios naturales que podemos realizar en casa y aliviar la garganta sin la necesidad de consumir analgésicos.

¿Cómo aliviar el dolor de garganta? 10 remedios naturales

Té de Miel y limón

Un clásico remedio para aliviar dolor de garganta es el té de limón y miel que nos preparaban las abuelas. El limón nos aporta la vitamina C que favorece a la recuperación del organismo frente a procesos infecciosos. La miel por su parte, ayuda a calmar la irritación y proteger las mucosas de boca y garganta.

Tomillo y hierbabuena

Preparar y tomar una infusión de tomillo y hierbabuena, a sorbos pequeños, logrará mantener la garganta bien hidratada reduciendo al tiempo la presencia de microorganismo patógenos. Además, el tomillo tiene propiedades expectorantes, por lo que si además de dolor de garganta tienes abundante mucosidad, te ayudará a eliminarla más fácilmente.

Manzanilla

Otra de las infusiones que colaboran con el bienestar de nuestra garganta es la manzanilla, sobre todos si sufres molestias al tragar, irritación o inflamación.

En este caso, son las propiedades antiinflamatorias de esta planta medicinal las que ayudan a reducir las molestias reduciendo la inflamación que puede presentar la zona de las amígdalas.

Agua con sal

Hacer buches con agua y sal para el dolor de garganta. Haz la prueba manteniendo un poco de agua con sal unos minutos en la boca y escúpela. Este es un buen remedio, pero del que no se debe abusar para no resecar en exceso las mucosas de boca.

Si además de dolor en la garganta presentas una irritación severa, tampoco es aconsejable ya que la sal podría incrementarla.

Baños de vapor

Si tienes dolor de garganta y además la congestión propia de un catarro o resfriado, los baños de vapor son una excelente idea para lograr respirar y tragar mejor en cuestión de minutos.

Solo tienes que preparar un bol con agua recién hervida, esperar un poco y acercar tu cara al recipiente cubriéndote la cabeza con una toalla. El vapor de agua mejorará tu garganta y el estado de las vías respiratorias.

Humidificador

Dentro de los remedios caseros para el dolor de garganta y tos seca, destaca el uso de los humidificadores, los cuales pueden ser de gran ayuda a la hora de aliviar el dolor de garganta, porque contribuyen a mantener la correcta humedad del aire evitando así que tu garganta se reseque y que las molestias se incrementen, sobre todo si tienes la nariz taponada y respiras por la boca.

Aloe vera

Es un magnífico antiséptico natural con propiedades antiinflamatorias y cicatrizantes, por lo que es otro de los remedios para el dolor de garganta al tragar por sus grandes beneficios.

Basta con unas gotas de jugo de aloe vera de uso alimenticio disueltas en un poco de agua, esta una opción que conviene tener presente cuando cuesta tragar.

Té de jengibre

Una infusión hecha a base de jengibre pueden, no solo mejorar el estado de la garganta, sino proporcionar alivio en todos los síntomas que puede incluir un proceso gripal.

Caramelos

No hay un remedio más simple para que tu garganta mejore de forma inmediata que comer un caramelo. Los mejores claro que, son los de miel, limón o suave menta. Cualquiera puede incrementar la salivación natural esencial para calmar la irritación y mantener la hidratación de unas mucosas alteradas.

Jugos naturales

Finalmente, en la lista de remedios caseros para el dolor de garganta no podían faltar los jugos naturales, especialmente los cítricos, ricos en vitamina C, no pueden faltar en una dieta que ayude a combatir el dolor de garganta.