Comenzó el juicio por el femicidio ocurrido en 2021 en General Pirán

Se lleva a cabo en los Tribunales de Mar del Plata el juicio contra Juan Domingo Marquestau (48), el único acusado por el femicidio de Nicole Peña (29).

El crimen ocurrió en la localidad de General Pirán, perteneciente al partido de Mar Chiquita, en diciembre de 2021. Al verse acorralado, Marquestau confesó haber cometido el delito y fue detenido de inmediato. Se prevé que podría recibir una sentencia de prisión perpetua.

Dos meses antes del asesinato, Nicole había terminado una relación de cinco años con Marquestau. “Nunca dejó de hostigarla por mensajes, la amenazaba y hasta llamaba a su hijo de 11 años -que tenía de una relación anterior-”, contó Yésica Borda, la mejor amiga de la víctima.

Nicole había planeado mudarse para rehacer su vida. Sin embargo, la tarde del jueves 23 de diciembre de 2021, Juan la contactó diciendo que tenía algo para darle. Pensando que podría ser un regalo para su hijo, quien había cumplido años tres días antes, Nicole le pidió prestada la bicicleta a su tío y se dirigió al campo “La Providencia” en General Pirán, donde Juan trabajaba como sereno.

“Ahora vengo”, le dijo a su hijo, quien quedó al cuidado de su abuela. Cerca de las 19:30, su celular se apagó, lo que llevó a su madre a denunciar su desaparición dos horas más tarde. La Policía le informó que debía esperar 48 horas antes de iniciar una búsqueda formal.

Preocupada, la madre de Nicole regresó a casa y, al no tener noticias, fue a la propiedad de Juan acompañada de su nieto a medianoche. Gritaron llamando a Nicole, pero no hubo respuesta. A la mañana siguiente, después de insistir, pudo presentar la denuncia formal en la comisaría. Las autoridades no pudieron realizar un allanamiento sin una orden judicial. Desesperada, la madre se acercó nuevamente a la propiedad de Juan, quien le aseguró desde la tranquera que Nicole no estaba allí.

Con la orden judicial en mano, los investigadores registraron el lugar sin encontrar nada sospechoso.

“Él estaba tomando mates”, relató indignada Yésica, quien añadió que Marquestau continuó con su rutina como si nada hubiera ocurrido.

El 26 de diciembre, un testigo informó sobre una segunda casa detrás de la propiedad de Juan, donde no se había realizado una búsqueda. Al verse acorralado, Marquestau confesó el crimen y reveló la ubicación del cuerpo.

En un nuevo allanamiento en la propiedad contigua, los investigadores hallaron a Nicole muerta dentro de un aljibe, atada de pies y manos. La bicicleta con la que había llegado estaba partida en cuatro pedazos.

La autopsia determinó que Nicole sufrió golpes, fue ahorcada y murió por “asfixia por sumersión”, lo que indica que estaba viva cuando fue arrojada al aljibe y murió ahogada entre las 19:30 del jueves y la madrugada del viernes.

Marquestau está imputado por homicidio triplemente agravado por el vínculo, por mediar violencia de género y por alevosía, delitos que prevén una pena de prisión perpetua.

El juicio se lleva a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal N°4, integrado por los jueces Gustavo Fissore, Alfredo Deleonardis y Leonardo Celsi.

Foto portada: Infobrisas