Combustibles: el truco del Banco Nación para ahorrar hasta $15.000 por mes en el tanque

En medio de una temporada de verano con alta movilidad turística hacia la Costa Atlántica y las sierras, el Banco Nación (BNA) ha lanzado una de las promociones más agresivas del mercado financiero actual. Se trata de un beneficio exclusivo que permite a los usuarios ahorrar un 30% en la carga de combustibles, una medida que busca aliviar el costo operativo de las vacaciones y los traslados diarios en todo el país.

Días de vigencia y alcance nacional

La promoción está disponible durante todos los días de la semana, de lunes a domingo, hasta finales de febrero de 2026. A diferencia de otros beneficios bancarios que suelen estar limitados a un día específico, el descuento en combustibles permite a los viajeros cargar el tanque en cualquier momento de su travesía.

El beneficio tiene alcance nacional, lo que significa que es válido en estaciones de servicio de las principales banderas del país, como YPF, Shell, Axion y Puma, siempre que el establecimiento acepte pagos con código QR a través de la plataforma MODO.

El tope de reintegro y condiciones de pago

Para maximizar el ahorro, es fundamental conocer la letra chica del beneficio, ya que el sistema de reintegros posee límites mensuales que el usuario debe administrar:

Porcentaje de descuento: 30% de reintegro sobre el monto de la carga.

30% de reintegro sobre el monto de la carga. Tope de reintegro: El beneficio cuenta con un límite de $15.000 por mes, por usuario. Esto implica que el ahorro máximo se alcanza con una carga aproximada de $50.000 mensuales.

El beneficio cuenta con un límite de $15.000 por mes, por usuario. Esto implica que el ahorro máximo se alcanza con una carga aproximada de $50.000 mensuales. Medio de pago obligatorio: Para que el descuento sea efectivo, la compra debe realizarse a través de la aplicación BNA+ (integrada con MODO) o la app MODO directamente, utilizando exclusivamente tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el Banco Nación.

Para que el descuento sea efectivo, la compra debe realizarse a través de la aplicación BNA+ (integrada con MODO) o la app MODO directamente, utilizando exclusivamente tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el Banco Nación. Exclusiones: No participan de esta promoción los pagos realizados con tarjetas de débito, saldo en cuenta o transferencias directas, ni aquellos pagos efectuados a través de otras billeteras virtuales ajenas al ecosistema MODO.

Cómo asegurar la acreditación del descuento

Uno de los puntos que genera más dudas entre los usuarios es el tiempo y la forma de la devolución. El reintegro no se realiza de forma inmediata en el surtidor. El proceso técnico sigue los siguientes pasos:

Recomendaciones para el viajero

Dada la alta demanda en las rutas nacionales este verano 2026, se recomienda a los conductores verificar previamente que la estación de servicio donde planean detenerse figure en el mapa de locales adheridos de la app MODO. En zonas con baja conectividad, como algunos tramos de la Ruta 3 o la Ruta 40, es aconsejable abrir la aplicación antes de llegar al surtidor para agilizar el proceso de validación.

Además, este beneficio es acumulable con los descuentos propios de los programas de fidelidad de las petroleras (como Serviclub o Shell BOX), lo que permite a los usuarios sumar puntos mientras ahorran dinero real en la carga.