Coldplay en Argentina 2022: Precio de las entradas y cómo comprar

La famosa banda británica Coldplay regresa a la Argentina, así lo confirmó la agrupación musical al anunciar su vuelta al país para el el próximo año 2022. Conocé en este artículo cuándo se presentará, el precio de las entradas y cómo comprarlas.

Así, al anunciar una serie innovadora de conciertos por el mundo, la banda responsable de “Yellow” confirmó su vuelta a Argentina; y una de las particularidades más importantes de esta gira son sus objetivos sustentables según informaron en un comunicado de prensa oficial.

“El eje del regreso de Coldplay a los escenarios estará signado por una gran cantidad de iniciativas de sustentabilidad y compromiso ambiental, incluyendo la reducción de emisiones de CO2 y la plantación de un árbol con cada entrada vendida”.

Coldplay en Argentina 2022 ¿Cuándo y dónde será el show?

La banda confirmó la fecha en que se presentará en nuestro país y lo hará el 25 de octubre de 2022 en el Estadio River Plate, ubicado en el barrio de Nuñez, de la ciudad autónoma de Buenos Aires.

Entradas para Coldplay en Argentina

Las entradas se podrán comprar a partir de este jueves 9 de diciembre a partir de las 10 de la mañana, a través del sitio All Access. En cuanto al precio de las entradas para ver a Coldplay en Argentina, las mismas arrancan desde $4.500 y llegan hasta los 13.000 pesos.

Además de Argentina, la banda británica también visitará otros países de Sudamérica como Brasil (formará parte del Rock in Río); así como otras naciones como Costa Rica, República Dominicana, México, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania y Bélgica.

Comunicado de Chris Martin

Aunado al comunicado de prensa, Chris Martin, el cofundador y líder de la banda británica Coldplay, brindó información sobre los planes de gira y sus objetivos ecológicos:

“Somos muy conscientes de que el planeta se enfrenta a una crisis climática. Por eso, hemos pasado los últimos dos años consultando con expertos en medio ambiente para hacer que esta gira sea lo más sustentable posible y, lo que es más importante, aprovechar el potencial del tour para impulsar las cosas”.

De esta forma, Coldplay se presentará en Argentina en 2022 con el lanzamiento de Music Of The Spheres; el cual es el noveno álbum de su carrera y que contiene el hit del momento cuyo nombre es “Higher Power“. Además, contiene la canción junto a BTS, “My Universe“.