Cobros de diciembre: ¿Cuándo y cuánto cobrarán los jubilados de ANSES este mes?

Ana Salgueiro
Banco Nación y Banco Provincia lanzan créditos accesibles para jubilados

En un esfuerzo por optimizar los pagos, ANSES ha decidido agrupar a los jubilados según la terminación de su DNI, comenzando con las acreditaciones el 9 de diciembre. Esta medida coincide con la entrega del aguinaldo, un aumento en los haberes y un bono para quienes cumplen con los requisitos. La intención es agilizar el proceso y evitar demoras en la recepción de los fondos.

Calendario de pagos para jubilados en diciembre de 2025

De acuerdo con la información proporcionada por ANSES, el calendario de pago para los jubilados en diciembre queda establecido de la siguiente manera:

ANSES actualiza sus prestaciones: ¿Cuánto cobran jubilados y asignaciones en diciembre 2025?
  • DNI terminados en 0: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 1: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 2: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 3: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 4: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 5: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 6: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 7: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 8: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Además, para aquellos jubilados que perciben haberes superiores al mínimo, el calendario es el siguiente:

  • DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Aumento y aguinaldo: datos confirmados por ANSES

La ANSES hizo oficial el anuncio del incremento del 2.34% en los haberes, aplicable a jubilados, pensionados y asignaciones sociales. Este aumento se traduce en los siguientes montos mínimos y máximos:

  • Jubilación mínima: $340.879,59 (sin contar aguinaldo y bono)
  • Jubilación máxima: $2.293.796,92

A aquellos jubilados que perciben la jubilación mínima se les sumará un bono de $70.000, dinero que no será considerado para el cálculo del aguinaldo.

Finalmente, los montos definidos para el aguinaldo son los siguientes:

  • Jubilación mínima: $170.439,80
  • Jubilación máxima: $1.146.898,00

De esa forma, los jubilados de la mínima percibirán en diciembre un total de $581.319,39.

Este monto final se compone de tres partes: el haber mensual con aumento, el medio aguinaldo y el bono de refuerzo.

Desglose del cobro en Diciembre 2025

ConceptoMonto EstimadoDetalle
Jubilación Mínima$340.879,59Incluye el aumento del 2,34% (basado en la inflación de octubre).
Aguinaldo (SAC)$170.439,80Es el 50% del haber básico (sin contar el bono).
Bono Extra$70.000,00Confirmado por el Gobierno (Decreto 848/2025).
TOTAL A COBRAR$581.319,39Suma final en mano.
ANSES confirma aumento y paga un bono extraordinario en diciembre para acompañar a las familias
Más leídas