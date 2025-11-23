Cobros de ANSES: Asignaciones y Jubilaciones se pagan esta semana ¿Cuándo te toca?

La ANSES finalizará esta semana los pagos correspondientes a varias asignaciones sociales, beneficiando a miles de familias argentinas. En este contexto, se realizarán depósitos para titulares de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE), así como para las asignaciones de pago único y otros programas de asistencia.
Detalles de los pagos de asignaciones sociales
Entre los pagos que se realizarán, se incluyen las Asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento, así como las asignaciones para pensiones no contributivas y para el Desempleo Plan 1. La ANSES recuerda que los beneficiarios no necesitan solicitar turno previo, pero deben acercarse a la sucursal bancaria en las fechas asignadas de acuerdo a la terminación de su DNI.
Calendario de pagos de noviembre de 2025
A continuación se presenta el calendario de pagos para esta semana:
- Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:
- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del 25 de noviembre de 2025
- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del 26 de noviembre de 2025
- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del 27 de noviembre de 2025
- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del 28 de noviembre de 2025
- Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y Asignación Universal por Hijo (AUH):
- Documentos terminados en 9: a partir del 20 de noviembre de 2025
- Asignación por Embarazo:
- Documentos terminados en 9: a partir del 25 de noviembre de 2025
- Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento):
- Todos los documentos: Primera Quincena, desde el 12 de noviembre hasta el 10 de diciembre de 2025
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas:
- Todos los documentos: desde el 10 de noviembre hasta el 10 de diciembre de 2025
- Desempleo Plan 1:
- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del 25 de noviembre de 2025
- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del 26 de noviembre de 2025
- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del 27 de noviembre de 2025
- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del 28 de noviembre de 2025
Información adicional sobre beneficios de ANSES
Es fundamental que los beneficiarios se presenten en las sucursales en las fechas estipuladas para evitar inconvenientes en el cobro de sus asignaciones. La ANSES está comprometida en garantizar el acceso a estos beneficios, esenciales para el sustento de muchas familias argentinas.
|Tipo de Asignación
|Fecha de Inicio de Pago
|DNI
|Jubilaciones y pensiones (≥ mínimo)
|25 al 28 de noviembre de 2025
|2 a 9
|SUAF y AUH
|20 de noviembre de 2025
|9
|Asignación por Embarazo
|25 de noviembre de 2025
|9
|Asignaciones de pago único
|12 de noviembre a 10 de diciembre de 2025
|Todas
|Asignaciones de Pensiones No Contributivas
|10 de noviembre a 10 de diciembre de 2025
|Todas
|Desempleo Plan 1
|25 al 28 de noviembre de 2025
|2 a 9