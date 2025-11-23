Cobros de ANSES: Asignaciones y Jubilaciones se pagan esta semana ¿Cuándo te toca?

Ana Salgueiro
ANSES modifica el calendario de pagos: ¿qué días afectan a los beneficiarios en agosto?

La ANSES finalizará esta semana los pagos correspondientes a varias asignaciones sociales, beneficiando a miles de familias argentinas. En este contexto, se realizarán depósitos para titulares de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE), así como para las asignaciones de pago único y otros programas de asistencia.

Detalles de los pagos de asignaciones sociales

Entre los pagos que se realizarán, se incluyen las Asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento, así como las asignaciones para pensiones no contributivas y para el Desempleo Plan 1. La ANSES recuerda que los beneficiarios no necesitan solicitar turno previo, pero deben acercarse a la sucursal bancaria en las fechas asignadas de acuerdo a la terminación de su DNI.

Calendario de pagos de noviembre de 2025

A continuación se presenta el calendario de pagos para esta semana:

  • Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:
    • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del 25 de noviembre de 2025
    • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del 26 de noviembre de 2025
    • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del 27 de noviembre de 2025
    • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del 28 de noviembre de 2025
  • Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y Asignación Universal por Hijo (AUH):
    • Documentos terminados en 9: a partir del 20 de noviembre de 2025
  • Asignación por Embarazo:
    • Documentos terminados en 9: a partir del 25 de noviembre de 2025
  • Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento):
    • Todos los documentos: Primera Quincena, desde el 12 de noviembre hasta el 10 de diciembre de 2025
  • Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas:
    • Todos los documentos: desde el 10 de noviembre hasta el 10 de diciembre de 2025
  • Desempleo Plan 1:
    • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del 25 de noviembre de 2025
    • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del 26 de noviembre de 2025
    • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del 27 de noviembre de 2025
    • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del 28 de noviembre de 2025

Información adicional sobre beneficios de ANSES

Es fundamental que los beneficiarios se presenten en las sucursales en las fechas estipuladas para evitar inconvenientes en el cobro de sus asignaciones. La ANSES está comprometida en garantizar el acceso a estos beneficios, esenciales para el sustento de muchas familias argentinas.

Tipo de Asignación Fecha de Inicio de Pago DNI
Jubilaciones y pensiones (≥ mínimo) 25 al 28 de noviembre de 2025 2 a 9
SUAF y AUH 20 de noviembre de 2025 9
Asignación por Embarazo 25 de noviembre de 2025 9
Asignaciones de pago único 12 de noviembre a 10 de diciembre de 2025 Todas
Asignaciones de Pensiones No Contributivas 10 de noviembre a 10 de diciembre de 2025 Todas
Desempleo Plan 1 25 al 28 de noviembre de 2025 2 a 9
Más leídas