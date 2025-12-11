Clima en Provincia de Buenos Aires el finde del 12, 13 y 14 de diciembre: ¿Llega la lluvia?

El clima en la provincia de Buenos Aires para este fin de semana del viernes 12 al domingo 14 de diciembre de 2025 presentará dos caras muy marcadas. Los bonaerenses deberán prepararse para un inicio con altas temperaturas, propias de una ola de calor, y un cierre de semana inestable con probabilidad de tormentas y un marcado descenso térmico.

Si estás planeando una escapada a la Costa Atlántica, actividades al aire libre o simplemente organizar tu agenda en el AMBA, te detallamos el pronóstico día por día para que el tiempo no te tome por sorpresa.

Viernes 12 de diciembre: Calor intenso y alerta por altas temperaturas

El fin de semana comenzará con un viernes agobiante en casi todo el territorio provincial. Se espera que el viento del sector norte aporte aire cálido y húmedo, elevando considerablemente la sensación térmica.

AMBA y Conurbano: Se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado y mucho calor. La temperatura máxima podría alcanzar los 34°C a 36°C , con una mínima que no bajará de los 20°C. Es un día ideal para ropa liviana y mucha hidratación.

Interior de la provincia: En localidades del centro y norte bonaerense, las marcas térmicas serán similares, superando cómodamente los 33°C.

La Costa Atlántica: Para quienes viajen anticipadamente a la playa (Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar), el viernes será el mejor día de playa del fin de semana, con máximas rondando los 30°C y vientos moderados del norte.

Sábado 13 de diciembre: Nubes en aumento y calor persistente

El sábado se mantendrá el ambiente caluroso y húmedo, aunque la inestabilidad comenzará a ganar terreno, especialmente hacia la tarde y noche. Será una jornada de transición antes del cambio de masa de aire.

Temperaturas: En el Área Metropolitana de Buenos Aires y La Plata, el termómetro volverá a marcar entre 32°C y 33°C . La sensación de pesadez será notoria debido a la alta humedad.

Estado del cielo: Se espera nubosidad variable. Si bien gran parte del día se podrá disfrutar al aire libre, hacia el atardecer las condiciones desmejorarán.

Alerta temprana: En el sur y centro de la provincia, la inestabilidad podría adelantarse, con chances de chaparrones aislados hacia la tarde. En la Costa Atlántica, la probabilidad de precipitaciones aumenta significativamente respecto al viernes, con posibles lluvias hacia la noche.

Domingo 14 de diciembre: Tormentas y alivio térmico

El cambio rotundo del clima llegará el domingo. El avance de un frente frío provocará lluvias y tormentas en gran parte de la provincia de Buenos Aires, trayendo el esperado alivio en las temperaturas.

Lluvias y Tormentas: Se esperan precipitaciones desde la madrugada y mañana, que podrían extenderse durante gran parte del día en el AMBA y la zona costera. Algunos fenómenos podrían ser localmente fuertes.

Se esperan precipitaciones desde la madrugada y mañana, que podrían extenderse durante gran parte del día en el AMBA y la zona costera. Algunos fenómenos podrían ser localmente fuertes. Descenso de temperatura: La rotación del viento al sector sur provocará una baja notable en los termómetros. Las máximas caerán al rango de los 22°C a 25°C , con mínimas cercanas a los 18°C, obligando a buscar algún abrigo liviano.

Recomendación: Si tenés que regresar de la Costa o transitar por rutas bonaerenses (Ruta 2, Ruta 11), hacelo con precaución ya que la visibilidad podría estar reducida por las lluvias y la calzada resbaladiza.

Resumen para el turista y actividades

Para cerrar, este fin de semana en Provincia de Buenos Aires ofrece una ventana de calor ideal el viernes y parte del sábado, pero requiere atención para el domingo. Si vas a la playa, aprovechá el viernes. Si te quedás en la ciudad, el sábado a la noche es el límite para planes al descubierto antes de que llegue el agua.