City Bell se prepara para la primera carrera “City Bell Corre” el 16 de noviembre

City Bell se prepara para un evento que promete unir a la comunidad a través del deporte. La primera edición de la carrera “City Bell Corre”, impulsada por el Club Banco Provincia de La Plata, se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre. La largada está programada para las 8.30 desde la sede del club, situada en Calle 476 (Güemes) entre 20 y 21.

¿Qué distancias se pueden correr en “City Bell Corre”?

La competición ofrece dos modalidades para atraer a diferentes participantes:

Circuito competitivo de 10K: Dirigido a atletas experimentados.

Dirigido a atletas experimentados. Opción participativa de 3K: Diseñada para familias y corredores novatos.

Con el objetivo de fomentar un estilo de vida saludable y el contacto entre vecinos, el club espera la participación de corredores de todas las edades y niveles de experiencia.

Costos y beneficios de la inscripción

Las inscripciones ya están abiertas, con tarifas de $35.000 para la carrera de 10K y $30.000 para la de 3K. Los socios del club tendrán la oportunidad de acceder a un 10% de descuento en ambas modalidades. Además, cada corredor recibirá un kit completo que incluye:

Remera técnica

Dorsal

Chip

Medalla finisher

¿Cómo y dónde inscribirse para la carrera?

Los interesados en participar pueden realizar su inscripción directamente en el club o a través del formulario online disponible en sus redes sociales. La entrega de kits se llevará a cabo el viernes 14 (de 16.30 a 19.30) y sábado 15 (de 10 a 13) en la sede. Durante el evento, habrá además servicios de hidratación y un patio de comidas para el disfrute de todos los asistentes.