City Bell se prepara para la primera carrera “City Bell Corre” el 16 de noviembre

Ignacio Hernández
City Bell se prepara para la primera carrera “City Bell Corre” el 16 de noviembre

City Bell se prepara para un evento que promete unir a la comunidad a través del deporte. La primera edición de la carrera “City Bell Corre”, impulsada por el Club Banco Provincia de La Plata, se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre. La largada está programada para las 8.30 desde la sede del club, situada en Calle 476 (Güemes) entre 20 y 21.

¿Qué distancias se pueden correr en “City Bell Corre”?

La competición ofrece dos modalidades para atraer a diferentes participantes:

La Provincia de Buenos Aires presenta nueva Ley Impositiva: tres de cada cuatro autos pagarán menos patentes
Mirá también:

La Provincia de Buenos Aires presenta nueva Ley Impositiva: tres de cada cuatro autos pagarán menos patentes
  • Circuito competitivo de 10K: Dirigido a atletas experimentados.
  • Opción participativa de 3K: Diseñada para familias y corredores novatos.

Con el objetivo de fomentar un estilo de vida saludable y el contacto entre vecinos, el club espera la participación de corredores de todas las edades y niveles de experiencia.

Costos y beneficios de la inscripción

Las inscripciones ya están abiertas, con tarifas de $35.000 para la carrera de 10K y $30.000 para la de 3K. Los socios del club tendrán la oportunidad de acceder a un 10% de descuento en ambas modalidades. Además, cada corredor recibirá un kit completo que incluye:

  • Remera técnica
  • Dorsal
  • Chip
  • Medalla finisher

¿Cómo y dónde inscribirse para la carrera?

Los interesados en participar pueden realizar su inscripción directamente en el club o a través del formulario online disponible en sus redes sociales. La entrega de kits se llevará a cabo el viernes 14 (de 16.30 a 19.30) y sábado 15 (de 10 a 13) en la sede. Durante el evento, habrá además servicios de hidratación y un patio de comidas para el disfrute de todos los asistentes.

Diputados bonaerenses aprueban proyecto que obliga a informar subas de combustibles con anticipación
Mirá también:

Diputados bonaerenses aprueban proyecto que obliga a informar subas de combustibles con anticipación
ETIQUETAS
Compartir este artículo
ARBA
La Provincia de Buenos Aires presenta nueva Ley Impositiva: tres de cada cuatro autos pagarán menos patentes
Provincia
procrear-sorteo
Subast.ar: cómo participar en la subasta de viviendas Procrear
Sociedad
Sorpresa en Lezama: Harispe deja de ser Intendente y en su lugar asumirá Myriam Mongay
Lezama
vuelco ruta 11
Fatal accidente en Ruta 11: una mujer murió tras despistar y volcar entre San Clemente y Las Toninas
La Costa
Se puede ir sin turno a la planta de VTV
Automovilistas desesperados por la larga espera en la VTV: quejas y malestar
Provincia
kicillof en mar chiquita
Kicillof inauguró un nuevo Centro Universitario en Coronel Vidal
Mar Chiquita
Ciclón en el horizonte: tormentas y vientos intensos azotarán Buenos Aires desde el martes 19
Viernes inestable y con lluvias en gran parte de la Provincia: ¿Y el “finde”?
Provincia

Más leídas