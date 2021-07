Cinthia Fernández anunció que será candidata a Diputada Nacional

Cinthia Fernández se postuló como pre candidata a diputada nacional en el espacio Unite, el mismo que participó Amalia Granata en 2019 a la Cámara de Diputados de Santa Fe.

“Día muy importante para mí. ¡Ya soy pre candidata!“, anunció la Fernández junto a la imagen donde se la ve firmando la declaración jurada.

Cinthia Fernández firmando la declaración jurada

A través de su cuenta de Instagram dijo: “Espero que ustedes me acompañen porque realmente lo que vivo es lo que viven muchas mujeres que merecen ser escuchadas. ¡Para adelante como siempre en mi vida!”.

Cinthia Fernández y su paso a la política

La modelo y bailarina contó porqué decidió involucrarse en la política. Entre otros motivos, destacó su conflictiva relación con Matías Defederico, ex esposo y padre de sus hijas, a quien denunció en varias oportunidades tras incumplir con la cuota alimentaria.

“Quería compartir esta noticia con ustedes y agradecer muchísimo a la gente que le gusta y a la que no. Lo único que les puedo decir es que así como me tomo muy en serio mi otro trabajo, y soy muy profesional, también me estoy tomando en serio esto”, anunció Fernández.

Matías Defederico, ex esposo de Cinthia Fernández

Y agregó: “Estoy estudiando muchísimo, tuve reuniones y ustedes saben lo que me cuesta dejar a mi familia, pero también es por ellas (en referencia a sus hijas) y por todo lo que viví me di cuenta que no soy la única persona…”.

“Sé que hay un montón de mujeres que no tienen las mismas posibilidades para sortear este obstáculo que tengo yo. Y que nadie se ocupa, y no es una pavada, quiero hacerme presente, quiero intentarlo. El ‘no’ ya lo tengo”, dijo haciendo alusión a sus diferencias con Defederico.

Al finalizar dijo: “Lo voy a hacer con todo mi corazón porque es algo que sufrí mucho, que me toca muy de cerca y sé que lo voy a hacer con muchísima responsabilidad. Sin conocimientos políticos, es verdad pero con todo lo que viví si algo en lo que tengo experiencia es en eso. A luchar por los derechos de ellos y de nosotras porque también una minoría de hombres a los que les pasa…”.